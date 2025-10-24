Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Neşe Aksoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir’deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Yeşilçam oyuncularından Neşe Aksoy, dün sabah hayatını kaybetti.

Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan 68 yaşındaki Aksoy’un vefatı, sinema camiasında üzüntüye neden oldu.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Neşe Aksoy için bugün İzmir’de, Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namaz sonrası Aksoy’un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NEŞE AKSOY KİMDİR?

1966'da İstanbul'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Aksoy, 'Kızlar Sınıfı Yarışıyor' ve 'Lodos Zühtü' isimli yapımlarda yer aldı. Başrollerinde Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı 'Arkadaşım' filmiyle de akıllarda yer edinen Aksoy, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye de imza atmıştı.

Kaynak:DHA

