Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul'da verdiği konserde yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sadece performansıyla değil, iddialı açıklamaları ve sahne kostümüyle de adından söz ettirdi.

Konserinde dünya çapında ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki ustası Manolis Karantinis de Ziynet Sali'ye eşlik ederek geceye renk kattı.

Konser boyunca iki farklı kostüm giyen Ziynet Sali, özellikle 3D printer teknolojisiyle vücut ölçülerine özel hazırlanan korsesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sözleriyle sosyal medyada gündem olan Sali, "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" ifadelerini kullandı.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

1975 yılında Lefkoşa'da doğan Ziynet Sali, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti ve 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Müzik kariyerine 2000'li yıllarda adım atan Sali, Ağlar Mıyım Ağlamam, Bana Da Söyle ve Deli Divanenim gibi birçok hit şarkıya imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

