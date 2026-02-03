Uyuşturucu soruşturmasında o telefondan çıkan iş insanları takibe alınmış

Uyuşturucu soruşturmasında o telefondan çıkan iş insanları takibe alınmış
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Yiğit Macit'in telefonundan silinen 618 bin mesaj geri getirildi. Savcılığın, telefondan çıkan isimleri takibe aldığı aralarında iş insanların da olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık 2025’te uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla üçüncü dalga operasyonu başlattı. Bu kapsamda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, RE-EDITION isimli ajansın kurucusu 32 yaşındaki Yiğit Macit de yer almıştı. Macit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Macit’in cep telefonu, dijital delil incelemesi için siber polis ekiplerine teslim edildi.

MESAJLARI YAZILIMLA GERİ GETİRİLDİ

Özel yazılımlar yardımıyla telefondan silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı geri yüklendi.

Bu mesajlar yürütülen soruşturmanın seyrini değiştirdi. İddiaya göre; mesaj içeriklerinde fuhuş ve uyuşturucu ağına dair çok sayıda bilgiye ulaşıldı.

Bir fenomene daha uyuşturucu gözaltısıBir fenomene daha uyuşturucu gözaltısı

O İŞ İNSANLARI DA TAKİBE ALINMIŞ

İncelemeler sonucunda, Macit’in cemiyet ve iş dünyasından tanınmış kişilerle sık sık temas kurduğu belirlendi.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; savcılığın, bu kişileri de soruşturma kapsamına aldığı söylendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

