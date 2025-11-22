Bursa'da tüfekli dehşet: Bir kişiyi öldürdü polise ateş açtı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan silahlı kavga ölümle sonuçlandı. Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi’nde karşılaşan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yanındaki tüfeği çıkaran saldırgan, 35 yaşındaki Erdal Gündüz’e ateş etti.

Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken kendisini durdurmaya çalışan polis ekibine de ateş açan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polislerde yaralanma olmazken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal Gündüz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.