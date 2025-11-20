Şehir eşkıyaları kentin göbeğinde terör estirdi: Çevredekilere aldırış etmeden pompalılarla çatıştılar! O anlar kamerada

Olay, Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobile alacak-verecek meselesi yüzünden başka bir araçtaki kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Yoldan geçen seyyar satıcı hayatını kaybetti

HALK OTOBÜSÜ İLE BİR ARACIN CAMLARINA SAÇMA İSABET ETTİ: ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Sokak ortasında bir süre tüfeklerle ateş açan şüpheliler, çevrede korku ve paniğe neden oldu. Açılan ateş sonucu bir halk otobüsü ile park halindeki bir aracın camlarına saçmalar isabet etti. Saldırıda araçta bulunan Ali E. (23) ile Baver A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALANAN BİR KİŞİ ELİNDE POMPALIYLA MARKETE GİRDİ

Olay anı ise bir iş yeri güvenlik kamerası ile araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin sokak ortasında tüfekle peş peşe ateş açtığı, ayaklarından yaralanan bir kişinin ise elinde pompalı ile markete sığınması nedeniyle kasiyer ve müşterilerin panik yaşadığı görüldü.

Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde ise araç önünde aniden çıkan bir grup silahlı gencin karşılıklı çatışmaları ve seken saçmanın araç camına isabet etmesiyle yolcular korkuya kapılıp çığlık atmaları yer aldı.

ŞEHİR EŞKIYALARININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.