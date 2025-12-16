CHP'li Zeybek’ten Bakanlık bütçesine 'Silivri' tepkisi: Vatandaş ev beklerken toki dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Murat Kurum’a seslenen İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türkiye’deki barınma sorununun sadece bir konut üretim meselesi değil, aynı zamanda bir erişim ve satın alma gücü krizi olduğunu vurguladı.

"SİLİVRİ ANTİDEMOKRATİK YARGILAMALARIN YENİ ADRESİ OLACAK"

Kürsüdeki konuşmasında TOKİ’nin Silivri’deki inşaat projesini gündeme getiren Zeybek, vatandaşın kiralık ev bulamadığı bir dönemde önceliğin yargı binalarına verilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Vatandaş TOKİ’den sosyal konutları beklerken, TOKİ Silivri’de mahkeme salonu inşa edecek. Silivri'yi antidemokratik yargılamaların yeni adresi yapacak. Ev yok, kira uçmuş olsun; siz 'Dünyanın en büyük duruşma salonunu inşa ediyoruz' diyorsunuz. Peki TOKİ ne yapabilir? Bütçede olmayan ama toplumun en acil ihtiyacı olan kiralık sosyal konutları yapabilir."

CHP'li Zeybek'ten Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

"BÜTÇEDE KİRA DESTEK FONU DA SOSYAL KONUT MODELİ DE YOK"

Zeybek, Bakanlığın bütçesinde barınma krizini çözecek somut mekanizmaların bulunmadığını ifade etti. Mevcut bütçede "gelire endeksli kira modelinin, kiralık sosyal konut politikasının ve kira destek fonunun" yer almadığını belirten CHP’li vekil, belediyelerin sosyal konut üretimine dair de herhangi bir modelin geliştirilmediğini söyledi.

CHP’DEN "SOSYAL KONUT İŞLETMELERİ" VE İMAR KANUNU ÖNERİSİ

İktidara geldiklerinde uygulayacakları çözüm önerilerini de Meclis kürsüsünden sıralayan Zeybek, şunları kaydetti:

"İktidarımızda kiralık sosyal konutlarda kira bedellerini hane gelirine göre belirleyeceğiz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri bünyesinde 'Sosyal Konut İşletmeleri' kuracağız. Ayrıca İmar Kanunu’nun 18. maddesinde değişiklik yaparak, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında kamuya terk edilecek alanlar arasına 'sosyal konut alanlarını' da ekleyeceğiz."

KONUŞMASINI "BU BÜTÇE MİLLETE DİRSEK ÇEVİREN BÜTÇEDİR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Meclis’teki bu sert çıkışının ardından konuşma videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Gökan Zeybek, eleştirilerini dijital platformda da sürdürdü.

Paylaşımına "Bu bütçe millete dirsek çeviren bütçedir" notunu düşen Zeybek, iktidarın amacının sorun çözmek değil, 'koltukları korumak ve krizi makyajlamak' olduğunu belirtti. Sosyal medya açıklamasında, yargı binaları yerine dar gelirlinin barınma hakkının öncelenmesi gerektiğinin altını çizen Zeybek, "Barınmayı bir lütuf değil, temel bir insan hakkı olarak ele alacağız" ifadelerini kullandı.