CHP'li Zeybek'ten Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Parti Meclisi üyeleri ile birlikte, Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Zeybek, Böcek'in maruz kaldığı sürecin hem hukuki hem de insani boyutuna dikkat çekti.

BAŞKAN BÖCEK'İN SAĞLIĞI CİDDİ TEHDİT ALTINDA

Muhittin Böcek’in, Antalya’da üst üste iki kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ve halen iddianamesi çıkmadan cezaevinde tutuklu bulunduğunu hatırlatan Zeybek, Başkan’ın sağlık durumu hakkında bilgiler paylaştı:

"Sayın Muhittin Böcek cezaevine girdiğinde, pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıkları da dikkate alınarak, 12 ilaç kullanıyorken, bugün kullandığı ilaç sayısı 22'ye hatta 23’e kadar çıkmıştır. Geçmişten gelen şeker, tansiyon, prostat rahatsızlıklarının yanı sıra pankreasla ilgili de rahatsızlıkları vardır ve bu hastalıklarla ilgili tedavi süreçleri devam etmektedir. Cezaevinde bulunma koşulları Muhittin Başkan’ın sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir."

Gökan Zeybek, bu insani ve sağlık koşulları nedeniyle, Böcek’in tutuksuz yargılanmak üzere, en azından adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesinin son derece doğru olacağını belirtti.

CHP'li Tanrıkulu'ndan Buca Cezaevi ziyareti

"DAVA, SİYASİ BİR İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ"

Zeybek, Başkan Böcek’in cezaevinde tek başına bulunsa bile uyanık olduğu her an Antalya'yı düşündüğünü görmenin kendilerini duygulandırdığını ifade etti. Ancak davanın hukuki sürecindeki aksaklıklara ve Böcek ailesine yönelik uygulamalara sert tepki gösterdi:

"Cezalandırma işkenceye dönüşmüş durumdadır. Sayın Muhittin Böcek’in torunu Aslan Muhittin Böcek, 8 aylıkken annesi (gelini) cezaevine konuldu. Hakkında ortaya konulmuş bir iddianame yok. Neden bir anne daha bir yaşına gelmemiş çocuğundan ayrı tutulur anlamak mümkün değildir. Bu davanın hukuki açıdan elle tutulur hiçbir yanı olmadığı gibi, dava giderek Böcek ailesine siyasi bir işkenceye dönüşmüş durumda."

Zeybek, Muhittin Böcek’in gelininin ve diğer tutuklu sanıkların bir an önce tahliye edilmesini talep etti.

SAVCILARA İDDİANAME ÇAĞRISI

Soruşturma sürecinin uzamasına tepki gösteren Zeybek, Cumhuriyet savcılarına seslenerek, belgeler toplanmış ve tanıklar dinlenmiş olmasına rağmen iddianamenin neden hala mahkemeye sunulmadığını sordu. Cezaevi kapısından bir kez daha iddianamenin mahkemeye sunulması çağrısını iletti. Zeybek, konunun TBMM Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de gündeme getirildiğini ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.