Yasa dışı bahiste cezalar artacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın, özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak ciddi bir tehdit alanına dönüştüğünü belirtti. Bu suçların aile bütünlüğünü zedelediğini, gençleri hedef aldığını ve kamu düzeni açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle bu tehdide karşı kararlı mücadele iradesinin ortaya konulduğunu ifade eden Tunç, bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Bahis soruşturması: Başsavcılıktan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

CEZALAR ARTIRILIYOR, YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar atıldığını belirterek, Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler ile Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımların yeniden ele alındığını ve cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle, özellikle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezaların daha da ağırlaştırılacağını duyurdu.

"11. YARGI PAKETİ" İLE FİNANSAL ENGELLEME

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen "11. Yargı Paketi"ndeki düzenlemelerle, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda önemli adımlar atılacak. Tunç, bu düzenlemeleri şöyle özetledi:

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceği hükme bağlanıyor. Suça konu menfaate, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın derhal el konulabilecek. El konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecek. Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getiriliyor. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak.

Bakan Tunç ayrıca, GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirileceğini bildirdi.

Bakan, insanları borç sarmalına sürükleyen ve hayatları karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.