Yasa dışı bahiste cezalar artacak

Yasa dışı bahiste cezalar artacak
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar tehdidine karşı Türk Ceza Kanunu'ndaki özel hükümler ile Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımların yeniden ele alınarak, cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın, özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak ciddi bir tehdit alanına dönüştüğünü belirtti. Bu suçların aile bütünlüğünü zedelediğini, gençleri hedef aldığını ve kamu düzeni açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle bu tehdide karşı kararlı mücadele iradesinin ortaya konulduğunu ifade eden Tunç, bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Bahis soruşturması: Başsavcılıktan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı açıklamasıBahis soruşturması: Başsavcılıktan Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması

CEZALAR ARTIRILIYOR, YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar atıldığını belirterek, Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler ile Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımların yeniden ele alındığını ve cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle, özellikle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezaların daha da ağırlaştırılacağını duyurdu.

"11. YARGI PAKETİ" İLE FİNANSAL ENGELLEME

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen "11. Yargı Paketi"ndeki düzenlemelerle, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda önemli adımlar atılacak. Tunç, bu düzenlemeleri şöyle özetledi:

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceği hükme bağlanıyor.

Suça konu menfaate, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın derhal el konulabilecek. El konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecek.

Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getiriliyor.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak.

Bakan Tunç ayrıca, GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirileceğini bildirdi.

Bakan, insanları borç sarmalına sürükleyen ve hayatları karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Türkiye
Cam pipet ölümcül olabilir: Farkında olmadan küçük bir parça yuttu iki saat sonra ağzından kan gelmeye başladı
Cam pipet ölümcül olabilir: Farkında olmadan küçük bir parça yuttu iki saat sonra ağzından kan gelmeye başladı
Tunceli'de 'Anadolu Parsı' sanılan hayvanın vaşak olduğu ortaya çıktı
Tunceli'de 'Anadolu Parsı' sanılan hayvanın vaşak olduğu ortaya çıktı
Çanakkale'nin 'Kalpli Göl'ü jandarma korumasında
Çanakkale'nin 'Kalpli Göl'ü jandarma korumasında