CHP'li Tanrıkulu'ndan Buca Cezaevi ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere İzmir Buca Cezaevi'ne geldi. Tanrıkulu, cezaevinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Kent Uzlaşısı davasından tutuklu bulunan Mehmet Ali Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Önceki Başkanı Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya ile görüştüğünü açıkladı.

Tanrıkulu, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada tutuklu bulunan isimlerin herkese selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, özellikle Murat Çalık ve Mehmet Ali Çalışkan'ın tam 9 aydır tutuklu olmalarına tepki gösterdi.

Sezgin Tanrıkulu, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, "İzmir Buca Cezaevine geldim bugün. Burada bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık, yine Kent Uzlaşısı davasından tutuklu bulunan dostumuz Mehmet Ali Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Önceki Başkanımız Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’yla görüştüm. Bunca zamandır tutuklu olan bu arkadaşlarımızın herkese selam ve sevgileri var" dedi.

"HASTALIĞININ İLERLEMESİNE EN BÜYÜK ZEMİN HAZIRLAYAN CEZAEVİNDE 9 AYDIR TUTUKLU"

Murat Çalık ve Mehmet Ali Çalışkan’ın 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Tanrıkulu, "Ama ben son derece üzgünüm. Murat Çalık tam 9 aydır, Mehmet Ali Çalışkan tam 9 aydır tutuklular. Yeni bir iddianame yazıldı Murat Çalık’la ilgili olarak. İddianameyi tabii ki kendisi okuyor, değerlendiriyor ama saçmasapan iddialar gerçekten. Bir belediye başkanı gerçekten hasta; o hasta haliyle, hastalığının ilerlemesine en büyük zemin hazırlayan cezaevinde ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla 9 aydır tutuklu. Duruşma 9 Mart’ta, ne zaman yürüyecek o belli değil ve tutuklu" diye konuştu.

Hukuka aykırılıkların her yerde dile getirildiğini ifade eden Tanrıkulu, "Tabii ki bu hukuka aykırılıkları her tarafta söylüyoruz ama şu da bilinsin ki, hesabını da soracağız 'adil kurallar' içerisinde. Duruşmada arkadaşlarımız, dostlarımız teker teker bu iddiaları çürütecekler" dedi.

"BU SÜREÇLE BAĞLANTILI OLDUĞU İÇİN İÇERİDE ZATEN"

Mehmet Ali Çalışkan'a ilişkin sürece de değinen Tanrıkulu, "Mehmet Ali Çalışkan bakın 9 aydır tutuklu. Kent Uzlaşısı soruşturmasından tutuklu. 400 kişiyle ilgili iddianameyi yazan Savcılık makamı 8 kişiyle ilgili iddianameyi halen yazmadı. Neden? Siyasi. Bu süreçle bağlantılı. Bu süreçle bağlantılı olduğu için içeride zaten, bu süreçle bağlantılı olduğu için iddianamesi yazılmıyor. Ve halen tutuklu" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’ya ilişkin olarak da "Herkes tahliye oldu. O büyük propaganda çöktü yargılamada. Yargılamalarında 3 kez heyet değişti. En son heyetin hakimleri değişti. Ve maalesef bir algı, bir siyasi iletişim nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam ediliyor" dedi.

Özel'den Erdoğan'a adaylık çağrısı! "Sen yoksan oğlun o da yoksa damadın hodri meydan"

Tutuklamaların nedenlerinin bilindiğini söyleyen Tanrıkulu, "Bunların tümünü biliyoruz. Niçin tutuklu olduklarını da biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki, 'Hem CHP’nin kurumsal kimliğine karşı ben her türlü baskıyı yapacağım hem yerel yönetimlerine karşı yapacağım hem yerel aktörlerine karşı yapacağım. Bütün baskıyı sürdüreceğim ki hem seçim olsun hem iktidar değişmesin.' Hem seçim olacak hem de bu iktidarı değiştireceğiz." diye konuştu.