Annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle katleden saldırgan tutuklandı!

Yayınlanma:
Diyarbakır’da annesi İlknur Torgut (52) ile ağabeyi Onur Torgut'u (26) pompalı tüfekle öldüren Emre Torgut (18), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, Ankara'da bulunan baba, ailesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Binaya gelen yakınları, ailenin oğlu Emre Torgut'u, elinde pompalı tüfekle kaçtığını gördü.

annesi-ve-agabeyini-pompali-tufekle-oldu-1023719-303774.jpg

ANNE VE OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Ailenin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'u kendi yataklarında, başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş halde buldu.

Annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle başından vurdu: Babasına not bırakıp kaçtıAnnesi ve ağabeyini pompalı tüfekle başından vurdu: Babasına not bırakıp kaçtı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlenirken incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

annesi-ve-agabeyini-pompali-tufekle-oldu-1023725-303774-001.jpg

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Otopsi işlemlerinin ardından anne İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'un cenazeleri, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Torgut ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!