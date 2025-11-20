Annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle katleden saldırgan tutuklandı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, Ankara'da bulunan baba, ailesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Binaya gelen yakınları, ailenin oğlu Emre Torgut'u, elinde pompalı tüfekle kaçtığını gördü.

ANNE VE OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Ailenin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'u kendi yataklarında, başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş halde buldu.

Annesi ve ağabeyini pompalı tüfekle başından vurdu: Babasına not bırakıp kaçtı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlenirken incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Otopsi işlemlerinin ardından anne İlknur Torgut ile oğlu Onur Torgut'un cenazeleri, Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Torgut ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.