Beylikdüzü'nde 88 kilo eroin ele geçirildi: 1 tutuklama
Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda eroin ele geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, eroinin sokak satıcılarına dağıtılmak üzere olduğu bilgisini aldı.
ARACIN İÇİNDEN KİLOLARCA EROİN ÇIKTI
Ekipler, 7 Ocak günü Adnan Kahveci Mahallesi Eylül Sokak'ta seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan iki çuvalın içinden toplam 88 kilogram eroin çıktı. Eroin, 132 parça halinde preslenmiş durumdaydı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMASININ ARDINDAN TUTUKLANDI
Operasyon sırasında aracın sürücüsü Z.J.C. gözaltına alındı. Şüphelinin çıkarıldığı mahkeme, tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.