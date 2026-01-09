Beylikdüzü'nde 88 kilo eroin ele geçirildi: 1 tutuklama

Beylikdüzü'nde 88 kilo eroin ele geçirildi: 1 tutuklama
Yayınlanma:
Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 88 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda eroin ele geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, eroinin sokak satıcılarına dağıtılmak üzere olduğu bilgisini aldı.

ARACIN İÇİNDEN KİLOLARCA EROİN ÇIKTI

Ekipler, 7 Ocak günü Adnan Kahveci Mahallesi Eylül Sokak'ta seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan iki çuvalın içinden toplam 88 kilogram eroin çıktı. Eroin, 132 parça halinde preslenmiş durumdaydı.

İran uyruklu adamın mide ve bağırsağından 1 kiloya yakın eroin çıktıİran uyruklu adamın mide ve bağırsağından 1 kiloya yakın eroin çıktı

Kıdemli avukat, tonlarca eroin sevk eden uyuşturucu şebekesinin kilit ismi çıktıKıdemli avukat, tonlarca eroin sevk eden uyuşturucu şebekesinin kilit ismi çıktı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMASININ ARDINDAN TUTUKLANDI

Operasyon sırasında aracın sürücüsü Z.J.C. gözaltına alındı. Şüphelinin çıkarıldığı mahkeme, tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Küçükçekmece’de aynı restoran iki kez kurşunlandı
Küçükçekmece’de aynı restoran iki kez kurşunlandı