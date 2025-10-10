İran uyruklu adamın mide ve bağırsağından 1 kiloya yakın eroin çıktı

Yayınlanma:
Kayseri'de mide ve bağırsaklarında kapsül şeklinde eroin bulunan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucunda Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'ne kurulan yol kontrol noktasında durdurulan takside arama yapıldı.

Evde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dedilerEvde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dediler

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İran uyruklu M.R'nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 78 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 90 uyuşturucu hap, 177 gram esrar, 308 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 42 kartuş, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak:AA

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Türkiye
Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya