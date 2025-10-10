İran uyruklu adamın mide ve bağırsağından 1 kiloya yakın eroin çıktı
İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucunda Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi'ne kurulan yol kontrol noktasında durdurulan takside arama yapıldı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
İran uyruklu M.R'nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.
HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 78 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 90 uyuşturucu hap, 177 gram esrar, 308 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 42 kartuş, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak:AA