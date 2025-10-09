Evde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dediler

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyonda, o sırada evde bulunan Suriye uyruklu M.H. (49), M.A. (28) ve M.M. (26) isimli 3 kiş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“KAHVE İÇİYORDUK” DEDİLER!

Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki sorguları sırasında, "Biz muhabbet ediyorduk, kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





