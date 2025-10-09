Evde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dediler

Yayınlanma:
Adana’da 4 kilo 267 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, emniyette verdikleri ifadede, "Kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" derken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dağlıoğlu Mahallesi’nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

evde-uyusturucuyla-yakalanip-kahve-ici-954623-283467.jpg

OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyonda, o sırada evde bulunan Suriye uyruklu M.H. (49), M.A. (28) ve M.M. (26) isimli 3 kiş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

evde-uyusturucuyla-yakalanip-kahve-ici-954626-283467.jpg

“KAHVE İÇİYORDUK” DEDİLER!

Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki sorguları sırasında, "Biz muhabbet ediyorduk, kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" ifadelerini kullandı.

21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak:DHA

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü