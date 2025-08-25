Kıdemli avukat, tonlarca eroin sevk eden uyuşturucu şebekesinin kilit ismi çıktı

Özel haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Kuyu 4” adını verdikleri operasyonda 4 ismin yakalandığını duyurmuştu. Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada yakalanan isimler Orhan Ünğan, Aydın Razaki, İbrahim Kurtar ile Recep Özyıldız olarak sıralandı. Geçen yıl Haziran ayında yapılan operasyon sonrası Orhan Ünğan’ın lideri olduğu iddia edilen gruba yönelik soruşturma tamamlanarak davası açılmıştı.

Orhan Ünğan’dan sonra İbrahim Kurtar (77) ve Recep Yıldız’ın (52) grubuna yönelik yürütülen soruşturma da tamamlandı. 14’ü tutuklu 42 kişiye dava açıldı. Aralarında İstanbul Barosu’na üye kıdemli bir avukatın da olduğu şebekenin, İran’dan alıp Avrupa’ya sevk ettikleri tonlarca eroin için, dikkat çeken bir rota geliştirdikleri anlaşıldı. Kriptolu haberleşme programı SKY-ECC’de yer alan yazışmaların ele geçirilmesi ile ulaşılan şebeke üyelerinin yaptıkları sevkiyatlara ilişkin detaylara iddianamede yer verildi.

TIR’LAR FARKLI ZAMANLARDA YOLA ÇIKARILDI

Buna göre şebeke, İran’dan Hollanda’ya 784 kilo eroin göndermek için harekete geçti. Söz konusu uyuşturucuyu İran’da, Jelal Salimi Anbi, Musa Tahiroğlu ile oğlu Murat Tahiroğlu tedarik etti. Uyuşturucu sevkiyatı için dikkat çeken bir yol izlendi. 784 kiloluk eroin, meyve yüklü 4 ayrı TIR’a gizlendi. Her bir sevkiyattaki eroinin 50 kilogramı ise Recep Özyıldız’a aitti. İran’dan çıkan TIR’lar, Kırgısiztan, Özbekistan ve Türkmenistan üzerinden Rusya’ya ulaştı. Rusya’ya ulaşan uyuşturucunun Moskova’da çeşitli depolara saklanması görevi ise Özgür Bedir’e verildi. Plan, Rusya üzerinden Polonya’ya, oradan da Hollanda’ya sevkiyatı sağlamaktı. Hollanda’ya ulaşacak eroinin depolanması ve satışını ise Abdullah Kavçan üstlendi.

AVUKAT DA UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ İLE

Uyuşturucunun, ticari bir faaliyet süsü verilerek Polonya üzerinden sevk edilmesi için gerekli şirket kurma işlemlerini ise Avukat Osman Mercan, Veysi Gündoğan ile Ercan Polat üstlendi. Sevkiyatta kullanılacak araç şoförlerinin ayarlamasını ise Muharrem Ayhan yaptı. Rusya’ya ulaşan 784 kiloluk uyuşturucunun 370 kilosunu Rus polisi yakaladı. Hüsni Coşar ile Özgür Bedir bu ülkede tutuklandı. Rusya güvenlik birimleri, söz konusu sevkiyatın başında ise İbrahim Kurtar ile oğlu Sezgin Kurtar’ın olduğunu belirledi. Bu kişilerin dışında Kamuran Kurtar, Ömer Faruk Kurtar, Uğur Kurtar, Zeki Kurtar, Fatih Bedir ile ve Jalal Salimi Anbi’nin de organizasyonda yer aldığı belirlendi. Yakalanaman 414 kilo eroin ise Hollanda’ya ulaştırıldı.

Avukat Osman Mercan, hakkında dava açılan isimler arasında yer aldı.

İRAN’DAN HOLLANDA’YA 890 KİLO EROİN

Şebekenin sevkiyatını yaptığı bir diğer eroin miktarı ise 890 kilo oldu. Söz konusu uyuşturucu üç parti halinden İran’dan TIR’lara yüklendi. İran’ın Meşhed kentinden yol çıkan TIR’lar, Kırgısiztan ve Türkmenistan üzerinden Rusya’ya ulaştırıldı. Rusya’ya ulaştırılan uyuşturucunun nihai hedefi ise Hollanda oldu. Anılan sevkiyatın İran ayağında Jalal Salimi Anbi yer aldı. Organizasyonun başında yer alan isim ise İbrahim Kurtar oldu. İranlı Anbi, yapılacak sevkiyat ile ilgili anbean bilgileri İbrahim Kurtar ile paylaştı.

‘ŞOFÖRLER BULGAR OLSUN’ TALİMATI

Bir başka sevkiyata konu eroin miktarı ise 372 kilo oldu. Eroinin çıkış ülkesi yine İran oldu. Moskova’ya ulaştırılan eroin, çeşitli Avrupa ülkelerine gönderildi. İbrahim Kurtar, Moskova’ya varacak eroinin Avrupa’ya gönderilmesi için Muharrem Ayhan’ı bu kente gitmesi için görevlendirdi. Kurtar, sevkiyat yapılacak araçların Bulgaristan plakalı, şoförlerinin ise Bulgar olmasının şart olduğunu talimatını Ayhan’a iletti.

Savcının koruma polisi uyuşturucu kaçakçılarının adamı çıktı!

BARON VATANDAŞLIK DA ALDI!

Dava dosyasında adı yer alan isimler arasında İranlı Amir Alizadeh de bulunuyor. Bu kişi, Türkiye vatandaşı oldu; yeni kimlikteki ismi ise Nihat Yılmaz. Recep Özyıldız, Amir Alizadeh ile olan bir yazışmasında bu kişi için satın alınan bir daireye ilişkin bilgi veriyor. Dosyaya göre İbrahim Kurtar, Alizadeh ile temasa geçerek eroine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Alizadeh 200 kiloluk eroin temin etti. Kurtar, söz konusu miktarın az olduğunu en az 300 kilo eroine ihtiyaç olduğunu kaydetti. Aliadeh yeniden arayışa girdi ve 300 kilo eroin temin etti. Ancak sevkiyatta sorun çıktı. Ancak 145 kiloluk kısım uyuşturucu şebekesine teslim edildi.

MİLYONLARCA EURO HAVALA SİSTEMİ İLE GÖNDERİLDİ

Temin edilen uyuşturucunun Avrupa’da da satışı konusunda öne çıkan isimler arasında Cengiz Yılmaz’ın da yer aldığı anlaşıldı. Cengiz Yılmaz ile Sezgin Kurtar arasında geçen bir dizi yazışmada, nu kişinin 114 kilo eroini satışını yaptığı parasını ise havala sistemi ile Sezgin Kurtar’a ulaştırdığı anlaşıldı. Yine ikili arasında geçen görüşmelerde, şebekenin, Kolombiya’dan temin edilen 500 kilo kokainin satışını yaptıkları belirlendi. Söz konusu sevkiyatların yanı sıra Ukranya’nın Odessa kentinden Hollanda’ya 190 kilo eroin yine aynı şebeke tarafından sevk edildi.

42 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 42 sanık hakkında açılan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma için ise Eylül ayı sonuna gün verildi. Dosya kapsamında tutuklu 13 kişi bulunuyor. Bu kişiler,

Abdullah Kavçan. Amir Alizadeh, Cengiz Yılmaz, Engin Salcan, Ercan Polat, İbrahim Kurtar, Muharrem Ayhan, Murat Tahiroğlu, Avukat Osman Mercan, Ömer Faruk Bazancir, Sedat Hepgüler Sezgin Kurtar ve Veysi Gündoğan.

11 sanık hakkında yakalama kararı bulunurken, tutuksuz sanıklar arasında Tolga Tavelli, Sabri Batgi, Recep Özyıldız gibi isimlerin olduğu anlaşıldı. Bu arada, sanıklardan Tolga Tavelli’nin, uyuşturucu sevkiyatın kullanılan kriptolu haberleşme uygulaması SKY-ECC uygulama ile, uygulamanın yüklü olduğu telefonları şebekeye temin ettiği anlaşıldı.

GAYRİMENKULLERİNE EL KONULDU

Sanıkların banka hesaplarına, ve yüz milyonlarca liralık gayrimenkul ve araçlarına el konuldu. Sezgin Kurtar’a ait Kurtar Otomotiv, Mehmet Ali Kurtar’a ait Loor Turizm ve Otelcilik, Engin Salcan’a ait Friends Finansal Danışmanlık AŞ ve Veysi Gündoğan’a ait Zoraoğlu İnşaat Turizm AŞ’ye de el konuldu.