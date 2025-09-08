CHP, polisi il binasına gönderen yazının peşinde: Talimat kimden geldi?

İstanbul 45'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevden almış, yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i atamıştı. CHP'liler kararı tanımadıklarını açıklayarak kayyumu il binasına almayacaklarını duyurdu. Tekin ise bugün il binasına gideceğini söyledi.

Tekin'in açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekipleri tarafından çevrelendi, giriş çıkışlar kapatıldı. Bunun üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili, parti üyesi, diğer siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar il binasında nöbete başladı.

CHP yönetimi süreci yakından izlerken, polis ablukasına dayanak gösterilen yazının kaynağını sorguluyor. Parti yetkilileri, "kanunsuz bir uygulama" yapıldığını vurgularken, bunun hangi talep veya talimata dayandığının açıklanmasını istiyor.

"YA MAHKEME YA KAYYUM TALEBİ OLMALI"

CHP'liler, İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını hatırlatarak, ablukaya gerekçe olarak yalnızca mahkeme kararına ve göreve başlama sürecine atıf yapıldığını belirtiyor. Ancak bunun için ya mahkeme tarafından verilmiş bir talimat ya da kayyum tarafından yapılmış bir talep bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Partide "Dünden bu yana bu ablukanın gerekçesi yapılan yazının ne olduğunu soruyoruz. Bize bunun yanıtı vermek zorundalar" değerlendirmesi yapılıyor.

HUKUKÇULARDAN UYARI

CHP'nin hukukçuları, siyasi partilerin il binalarına giriş çıkışların engellenemeyeceğini, bu tür bir işlem için yalnızca tüzel kişilikten başvuru yapılabileceğini vurguluyor.

Hukukçular, "Eğer ortada böyle bir yazı yoksa, kanunsuz bir emir vardır. Kanunsuz emri verenler ve uygulayanlar suç işlemiş olur. Eğer böyle bir yazı varsa da kamuoyunun bilmesi gerekir. Bu uygulamanın sebebi mahkeme talimatı mı yoksa kayyum talebi mi, bunun açıklığa kavuşması gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.