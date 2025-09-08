CHP, polisi il binasına gönderen yazının peşinde: Talimat kimden geldi?

CHP, polisi il binasına gönderen yazının peşinde: Talimat kimden geldi?
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 2 Eylül'de alınan mahkeme kararıyla kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren polis ablukasına alındı. CHP yönetimi, bir talep ya da mahkeme talimatı olmadan bu uygulamanın gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, ablukaya gerekçe gösterilen yazının peşine düştü.

İstanbul 45'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevden almış, yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'i atamıştı. CHP'liler kararı tanımadıklarını açıklayarak kayyumu il binasına almayacaklarını duyurdu. Tekin ise bugün il binasına gideceğini söyledi.

Tekin'in açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekipleri tarafından çevrelendi, giriş çıkışlar kapatıldı. Bunun üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili, parti üyesi, diğer siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar il binasında nöbete başladı.

CHP yönetimi süreci yakından izlerken, polis ablukasına dayanak gösterilen yazının kaynağını sorguluyor. Parti yetkilileri, "kanunsuz bir uygulama" yapıldığını vurgularken, bunun hangi talep veya talimata dayandığının açıklanmasını istiyor.

polis-abluka.jpg

"YA MAHKEME YA KAYYUM TALEBİ OLMALI"

CHP'liler, İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını hatırlatarak, ablukaya gerekçe olarak yalnızca mahkeme kararına ve göreve başlama sürecine atıf yapıldığını belirtiyor. Ancak bunun için ya mahkeme tarafından verilmiş bir talimat ya da kayyum tarafından yapılmış bir talep bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Partide "Dünden bu yana bu ablukanın gerekçesi yapılan yazının ne olduğunu soruyoruz. Bize bunun yanıtı vermek zorundalar" değerlendirmesi yapılıyor.

HUKUKÇULARDAN UYARI

CHP'nin hukukçuları, siyasi partilerin il binalarına giriş çıkışların engellenemeyeceğini, bu tür bir işlem için yalnızca tüzel kişilikten başvuru yapılabileceğini vurguluyor.

Hukukçular, "Eğer ortada böyle bir yazı yoksa, kanunsuz bir emir vardır. Kanunsuz emri verenler ve uygulayanlar suç işlemiş olur. Eğer böyle bir yazı varsa da kamuoyunun bilmesi gerekir. Bu uygulamanın sebebi mahkeme talimatı mı yoksa kayyum talebi mi, bunun açıklığa kavuşması gerekiyor" değerlendirmesini yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Özel Haber
İstanbul'a kayyumdan sonra CHP'li delegelerden noter onaylı çağrı! "Olağanüstü kongre istiyoruz"
İstanbul'a kayyumdan sonra CHP'li delegelerden noter onaylı çağrı! "Olağanüstü kongre istiyoruz"
Kıdemli avukat, tonlarca eroin sevk eden uyuşturucu şebekesinin kilit ismi çıktı
Kıdemli avukat, tonlarca eroin sevk eden uyuşturucu şebekesinin kilit ismi çıktı