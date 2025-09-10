Ağ deşifre oldu: Troller, dolandırıcılar ve kayyum

Özel haber / halktv.com.tr

CHP kurultay davasının başlamasına neden olan Erkan Çakır, kişisel hesabından CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a hakarette bulunmuş ve CHP kurultayına dair bazı iddialar ileri sürmüştü. Bunun üzerine Yeşiltaş, Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" soruşturmasında yetkisizlik kararı vermiş ve dosyayı Ankara'ya göndermişti.

Erkan Çakır

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Çakır, paylaşımında ileri sürdüğü gibi elinde kurultaya ilişkin herhangi bir video bulunmadığını söylemişti. Söz konusu bilgiyi Ferhat İşçimen'den duymuş olduğunu, iddia ettiği olayları kendisi görmemiş olduğunu beyan etmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakır'ın ifadesinde adı geçen Ferhat İşçimen'i tanık olarak ifadeye çağırmıştı. İstanbul'da yaşayan İşçimen'in beyanının talimatla alınarak Ankara'daki dosyaya gönderileceği bildirilmişti.

İşçimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyu ve soruşturma makamını partimizin kurultayı hakkında şahsımın içinde bulunduğu herhangi bir şaibenin ya da şaibe iddiasının olmadığı hususunda bir an önce bilgilendirmek ve daha fazla gündemi meşgul etmemesi adına en kısa zamanda ifade vermeye gideceğim" demişti.

İşçimen, bugün ise CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum Gürsel Tekin'in 30 kişilik listesinden çıktı. İşçimen'in Tekin tarafından 'bina sorumlusu' olarak görevlendirildiği de yine aynı listede belirtildi.

Kayyumun ekibinden İşçimen, bina içinde CHP'lilere polis müdahale ederken CHP'lilere 'pislik' diyen paylaşımlar yapmıştı.

İşçimen'in Gürsel Tekin'in aracında yer alan, CHP'lilere hakaretler eden trol olduğu ortaya çıkan Yusuf Aydın'ın sohbet odalarına katıldığı, bunları paylaştığı da ortaya çıktı.

Aydın'ın ise X'te kurduğu sohbet odalarında CHP'li isimlerin tutuklanmasını istiyor, gazeteciler hakkında tutuklama listeleri yayınlıyor ve kurultay soruşturmasına dair iddiaları dile getiriyordu.

Tekin'in aracından Aydın çıkarken, bina sorumlusu olarak ise İşçimen görevlendirildi.