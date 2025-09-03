İstanbul'a kayyumdan sonra CHP'li delegelerden noter onaylı çağrı! "Olağanüstü kongre istiyoruz"

Özel haber / halktv.com.tr

İstanbul 42. Sulh Hukuk Hakimliği’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet kayyum olarak atanmıştı. Bu karar, parti içinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. CHP’nin İstanbul il delegeleri noter aracılığıyla olağanüstü kongre toplanmasını istedi.

Tekin’in daha önce Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıklamasına rağmen istifa etmediği ortaya çıkmıştı. Hatta kayyum kararından yalnızca bir gün önce CHP üyelik aidatını ödediği de kamuoyuna yansımıştı.

Kayyum atamasının ardından CHP’nin İstanbul İl Delegeleri hızlıca harekete geçti. Delegeler notere giderek olağanüstü kongre toplanması için noter onaylı imzalarını vermeye başladı. Parti tüzüğüne göre bu imzaların dikkate alınması ve olağanüstü kongrenin kısa süre içinde toplanması gerekiyor.

Ancak bugün itibariyle resmiyette CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum Gürsel Tekin oturuyor. Bu nedenle, delegelerin noter aracılığıyla ilettiği imzaların ne zaman işleme alınacağı merak konusu.