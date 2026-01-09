Nestle bebek mamalarını geri çağırdı: Zehirlenme tehlikesi var!

İsviçre merkezli Nestle, küresel çapta bebek mamasını ürünlerini geri çağırdı. Şirket, belirli partilerdeki ürünlerde tespit edilen ve "cereulide" adı verilen bir toksinin bebeklerde kusma ve ishale neden olabileceğini açıkladı.

TOKSİN RİSKİ NEDENİYLE GERİ ÇAĞIRMA

Nestle yaptığı açıklamada, henüz hastalık vakası bildirilmediğini ancak "tedbir amaçlı" olarak 50'den fazla ülkede ürün geri çağırma işlemi yapıldığını duyurdu. Ebeveynlerden, etkilenen partilere ait ürünleri kullanmayı bırakmaları ve iade etmeleri istendi.

HANGİ ÜLKELER VE ÜRÜNLER ETKİLENDİ?

Geri çağırma, Türkiye, İngiltere, Almanya, Avusturya, Çin ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi kapsıyor. ABD ve Kanada'da ise şu ana kadar bir geri çağırma yapılmadı. Etkilenen ürünler arasında tanınmış Beba markası ve özel formüllü Alfamino gibi mamalar yer alıyor.

TÜKETİCİ ÖRGÜTÜNDEN AĞIR ELEŞTİRİLER

Almanya merkezli Tüketici Koruma Örgütü Foodwatch, Nestle'yi sorumsuzlukla suçladı. Örgütün açıklamasında, Nestle'nin kontaminasyon sorununu en azından Aralık 2025'in başlarından beri bildiği, ancak Almanya'da kamuoyunu ancak ocak ayı başında bilgilendirdiği iddia edildi. Foodwatch yetkilisi Alina Nitsche, "Sorumlu şirketler, neredeyse hiçbir sonuçla karşılaşmıyor. Ciddi ihlallerde, yaptırımlar ve para cezaları şirketlere finansal olarak gerçekten zarar vermelidir" ifadelerini kullandı.

Örgüt, yaklaşık 60 ülkede ve 10'dan fazla fabrikadan 800'den fazla ürünün geri çağırmadan etkilendiğini tahmin ediyor.