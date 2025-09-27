Otomotiv devi binlerce aracı geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracı geri çağırdı
Yayınlanma:
Stellantis, kaza riski nedeniyle 123 binin üzerinde aracını geri çağırdı. İşte kaza riski yaratan durum...

Küresel otomotiv devi Stellantis, araç güvenliği nedeniyle ABD’de 123 binden fazla aracını geri çağırdı. Şirket, cam kaplamalarının doğru sabitlenmemesi sonucu parçaların yolda koparak kaza riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

2022/01/13/otomotiv.jpg

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre geri çağırma, 2022-2024 model Chrysler Jeep Wagoneer ve Jeep Grand Wagoneer araçlarını kapsıyor. Sürücü ve yolcu camlarındaki çeyrek kaplamaların (trim parçalarının) güvenli şekilde monte edilmemesi, diğer araçlar için de tehlike yaratabiliyor.

STELLANTIS’İN ÖNCEKİ GERİ ÇAĞIRMASI

Tofaş ve Stellantis anlaştı: Hisseler uçtu!Tofaş ve Stellantis anlaştı: Hisseler uçtu!

Stellantis, bu ayın başında kapı kaplamalarının ayrılma ihtimali nedeniyle 164 bin aracı geri çağırmıştı. Şirketin güvenlik odaklı geri çağırma süreçleri, araç sahiplerinin olası risklerden korunmasını amaçlıyor.

STELLANTIS SEKTÖRDE SAĞLAM

Stellantis'in yeni bir fikri var: Parmak şıklatarak araç motorunu çalıştırmak!Stellantis'in yeni bir fikri var: Parmak şıklatarak araç motorunu çalıştırmak!

Otomotiv üreticisi Stellantis, 2021 yılında Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) birleşmesi sonucu kurulmuş ve bünyesinde Peugeot, Citroën, Jeep, Chrysler gibi çok sayıda önemli markayı barındırıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

