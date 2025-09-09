Tofaş ve Stellantis anlaşmayı imzaladı: Resmi açıklama geldi!

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, 18 Nisan'da, Stellantis markaları (Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot) için ihracata yönelik demonte araçlar da dahil yıllık 150 bin üretim kapasitesine sahip olacak yeni hafif araç modelinin, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren şirket tarafından Türkiye'de çoklu enerji platformunda üretilmesine ilişkin yatırım yapılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Stellantis Grubu ile proje detayları ve koşullarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmeleri yürütüldüğünün kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda Tofaş ile Stellantis Europe S.P.A arasında, Stellantis markaları için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik üretim sözleşmesi imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: