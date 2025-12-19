Direksiyonda ciddi arıza tespit edildi: BMW binlerce aracı geri çağırdı!

Direksiyonda ciddi arıza tespit edildi: BMW binlerce aracı geri çağırdı!
Yayınlanma:
Otomotiv devi BMW direksiyon sorunu nedenyle yaklaşık 37 bin aracı geri çağırdı.

Alman otomobil devi BMW'den araç sahiplerini kötü haber geldi. Otomotiv dünyasında güvenlik alarmları bu kez BMW için çaldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW Kuzey Amerika operasyonunu kapsayan kritik raporu yayımladı.

Yaptırım BMW'ye sökmedi: Birinci olduYaptırım BMW'ye sökmedi: Birinci oldu

Rapora göre, direksiyon sisteminde tespit edilen ciddi bir arıza nedeniyle 36 bin 922 araç servislere geri çağırılıyor.

DİREKSİYON BEKLENMEDİK ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR

2021/11/22/bmw.jpg

NHTSA tarafından yapılan incelemeler, sorunun ilginç ve tehlikeli boyutunu ortaya koydu. Araç tamamen hareketsiz ve park halindeyken bile direksiyon simidinde "beklenmeyen hareketler" yaşandığı tespit edildi. Yetkililer, direksiyonun kendi kendine yaptığı bu manevraların, araç içindekiler için el/kol yaralanma riski oluşturabileceğini vurguladı.

SEYİR HALİNDE KAZAYA DAVETİYE

2024/03/21/bmw-5-serisi-2024-ne-zaman-cikacak-2024-bmw-5-serisinin-ozellikleri.webp

Tehlike sadece park haliyle sınırlı değil. Aynı teknik arızanın araç seyir halindeyken de yaşanabileceğine dikkat çekildi. Yolda giderken direksiyonun kontrol dışı tepkiler vermesinin kaza ihtimalini ciddi oranda yükselttiği ifade edildi.

Yangın riski BMW'yi harekete geçirdiYangın riski BMW'yi harekete geçirdi

Geri çağırma operasyonunun hangi BMW modellerini kapsadığına dair detaylı listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Markanın araç sahiplerine yapacağı bilgilendirme takvimi ise henüz netleşmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Ekonomi
Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi araca mı sürücüye mi yapılacak? Açıklama geldi
Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi araca mı sürücüye mi yapılacak? Açıklama geldi
Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi belli oldu
Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi belli oldu