Direksiyonda ciddi arıza tespit edildi: BMW binlerce aracı geri çağırdı!

Alman otomobil devi BMW'den araç sahiplerini kötü haber geldi. Otomotiv dünyasında güvenlik alarmları bu kez BMW için çaldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW Kuzey Amerika operasyonunu kapsayan kritik raporu yayımladı.

Rapora göre, direksiyon sisteminde tespit edilen ciddi bir arıza nedeniyle 36 bin 922 araç servislere geri çağırılıyor.

DİREKSİYON BEKLENMEDİK ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR

NHTSA tarafından yapılan incelemeler, sorunun ilginç ve tehlikeli boyutunu ortaya koydu. Araç tamamen hareketsiz ve park halindeyken bile direksiyon simidinde "beklenmeyen hareketler" yaşandığı tespit edildi. Yetkililer, direksiyonun kendi kendine yaptığı bu manevraların, araç içindekiler için el/kol yaralanma riski oluşturabileceğini vurguladı.

SEYİR HALİNDE KAZAYA DAVETİYE

Tehlike sadece park haliyle sınırlı değil. Aynı teknik arızanın araç seyir halindeyken de yaşanabileceğine dikkat çekildi. Yolda giderken direksiyonun kontrol dışı tepkiler vermesinin kaza ihtimalini ciddi oranda yükselttiği ifade edildi.

Geri çağırma operasyonunun hangi BMW modellerini kapsadığına dair detaylı listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Markanın araç sahiplerine yapacağı bilgilendirme takvimi ise henüz netleşmedi.