Yaptırım BMW'ye sökmedi: Birinci oldu

Alman otomobil üreticisi BMW, iki yıl aradan sonra Rusya pazarında yeniden en çok tercih edilen yabancı “premium” marka olmayı başardı.

Otomotiv veri merkezi Avtostat’ın paylaştığı bilgilere göre, Eylül ayında ülkede 1.740 yeni BMW satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor.

Böylece BMW, son aylarda liderliği elinde bulunduran Çinli Exeed’i geride bıraktı.

LÜKS ARAÇ SATIŞLARINDA GENEL DÜŞÜŞ

Exeed markasının satışları aynı dönemde yüzde 54 düşerek 1.650 adede indi. Üçüncü sırada yer alan Çinli Tank markası da yüzde 50’lik bir satış kaybı yaşadı. Listenin ilk beşinde ayrıca Hongqi (1.200 adet, +%69) ve Lixiang (1.140 adet, -%38) markaları yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında Rusya’da toplam 78 bin 300 yeni lüks otomobil satıldı. Ancak bu, geçen yıla göre yaklaşık üçte bir oranında bir düşüşe işaret ediyor.

RUSYA’DA BMW SEVGİSİ DEVAM EDİYOR

BMW’nin Rusya’ya resmi sevkiyatları, 2022’de 50 bin euro üzerindeki araçlara getirilen ihracat yasakları nedeniyle durdurulmuştu. Buna rağmen marka, paralel ithalat kanalıyla ülkeye giriş yapmaya devam ediyor. Avtostat verilerine göre, bu yöntemle her ay 600 ila 800 arasında yeni BMW satışı gerçekleşiyor. Uzmanlar, “Rus sürücülerin BMW tutkusunu hiçbir yaptırımın durduramadığını” söylüyor.

Bu yıl Çinli üreticiler, iç pazardaki stok fazlası ve zayıflayan talep nedeniyle Rusya’ya ihracatı azaltırken, paralel ithalat yapan şirketler Almanya, Güney Kore ve diğer ülkelerden araç tedarikini artırdı. Kasım ayında yürürlüğe girmesi planlanan yüksek motor hacimli araçlara yönelik hurda vergisi de ithalatçıları hızlandırdı.

"UZUN SIRALAR OLUŞTU"

Sektör temsilcileri, “Şu anda bireysel ithalatçılar araç girişini yetiştirmeye çalışıyor. Limanlarda ve kayıt merkezlerinde uzun sıralar oluştu.” açıklamasında bulundu.