Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!
Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından enerji devi Lukoil'den dikkat çeken bir karar geldi.

ABD yaptırımlarının ardından Rus enerji devi Lukoil, Türkiye dâhil birçok ülkedeki varlıklarını satışa çıkardığını duyurdu.

ABD’nin Rosneft ve Lukoil gibi Rusya’nın iki büyük petrol şirketini yaptırım listesine almasının ardından, Lukoil’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Şirket, Rusya dışındaki tüm varlıklarını elden çıkarma sürecine resmen başladığını bildirdi.

TÜRKİYE’DE 600’DEN FAZLA AKARYAKIT İSTASYONU VAR

2008 yılında Türkiye pazarına giren Lukoil, o dönem yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında Akpet’i satın alarak sektörde güçlü bir konuma yükselmişti.

Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 600’ün üzerinde akaryakıt istasyonu işleten şirket, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyor.

Lukoil, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Lukoil, uluslararası varlıklarını satma niyetindedir. Potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmesi süreci başlamıştır.” ifadelerine yer verdi.

YAPTIRIMLAR ULUSLARARASI FAALİYETLERİ ZORA SOKTU

ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan yaptırımlar, Lukoil ve Rosneft gibi şirketlerin küresel operasyonlarını ciddi biçimde etkiledi. Uzmanlara göre Lukoil’in satış kararı, şirketin yaptırımlardan kaynaklanan operasyonel riskleri azaltma ve sermayesini koruma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

