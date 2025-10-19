Türkiye'nin 24 yıllık akaryakıt devi satıldı

Türkiye’nin köklü akaryakıt markalarından Alpet, Zeren Group tarafından Nakkaş Holding’e satıldı. Satış sürecinin tamamlandığı, ancak Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

2001 yılından bu yana Türkiye genelinde faaliyet gösteren Alpet, akaryakıt sektörünün önde gelen markaları arasında yer alıyor. Şirket, Zeren Group bünyesinden çıkarak Nakkaş Holding çatısı altına geçiyor.

Kriz akaryakıt devinin de başını yaktı! İflas bayrağını çekti

Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk, satın almayla birlikte bölgesel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

REKABET KURULU’NUN ONAYI BEKLENİYOR

Satış sürecine ilişkin yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun onayının beklendiği ve onay sonrası iki grubun iş birliğini farklı sektörlere taşımayı planladığı ifade edildi.

Zeren Group, Alpet’in yanı sıra Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz markalarını da bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli hedefi, Türkiye ve Balkanlar bölgesinde akaryakıt dağıtımında lider konuma ulaşmaktı.

ALPET’İN 300’DEN FAZLA İSTASYONU BULUNUYOR

2001’de kurulan Alpet, Türkiye genelinde 300’ün üzerinde istasyon ve 5 dolum tesisi ile hizmet veriyor. Şirket ayrıca Arnavutluk’ta 60’a yakın istasyona sahip. Alpet, Türkiye’nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitelerinden birine de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

ŞİRKETLERİN PROFİLLERİ

Zeren Group, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu. Enerji ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren grup, Zeren Energy, Alfemo ve MYZ Co Charge gibi markalarıyla büyümesini sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Mustafa Yiğit Zeren yürütüyor.

Nakkaş Holding ise 1983 yılında kuruldu. Öztreyler ve Öz-Çay gibi şirketlerle temelleri atılan holding; petrol, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında 16 şirketle faaliyet gösteriyor.

Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!

Holding, Transpet aracılığıyla Türkiye ile Irak’ın kuzeyi arasında petrol ticaretinde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye genelinde 61 akaryakıt ve LPG istasyonu ile hizmet veren grup, Türk Ytong gibi markalarla da sektörde güçlü bir konumda bulunuyor.