Kriz akaryakıt devinin de başını yaktı! İflas bayrağını çekti

Ekonomik kriz derinleştikçe konkordato ilanları da artıyor. Bu kez konkordato başvurusu dev akaryakıt şirketinden geldi.

Adana merkezli Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebi mahkeme tarafından kabul edilirken, Daspet’e 3 aylık geçici mühlet tanındı.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Adana ve Akdeniz bölgesinin önde gelen akaryakıt firmalarından biri olan Daspet, yaşadığı finansal darboğaz sonrası konkordato başvurusunda bulundu. Adana’daki mahkeme, 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı vererek süreci resmen başlattı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

İcra ve İflas Kanunu'nun 287. maddesi doğrultusunda, alacaklılar bu kararın ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. Eğer itiraz gelmezse, süreç geçici mühlet kapsamında devam edecek.

HIZLA BÜYÜMÜŞTÜ, ANCAK MALİYETLER BELİNİ BÜKTÜ

2013 yılında kurulan ve kısa sürede bölgesel pazarda güçlü bir konuma gelen Daspet, akaryakıt ve LPG dağıtımı alanında faaliyet gösteriyordu. Firma, geçmiş yıllarda istasyon ağını ülke genelinde genişletmeyi planlamış ve istasyon sayısını %25 oranında artırmayı hedeflemişti.

Ancak son yıllarda hem ekonomik koşulların kötüleşmesi hem de sektörde yaşanan dalgalanmalar, şirketin mali dengesini bozdu. Artan işletme maliyetleri ve daralan nakit akışı, Daspet’i konkordato ilan etmek zorunda bıraktı.

