Akaryakıt promosyonunda yeni düzenleme!

Yayınlanma:
EPDK, akaryakıt promosyonlarına ilişkin düzenleme yaparak mevcut kampanyaların yanı sıra ihtiyaca göre farklı finansal seçenekler de getirdi. İşte detaylar…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt ve LPG sektörlerinde promosyonlara ilişkin yeni bir karar aldı. Tüketicilerin mevcut kampanyalardan yararlanma imkânı korunurken, ihtiyaçlarına göre farklı finansal promosyon seçeneklerinden de faydalanabilmelerinin önü açıldı.

PROMOSYONLARDA YENİ ADIM

EPDK’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantıda alınan karara göre, tüketiciler artık sadece ücretsiz veya indirimli akaryakıt/LPG promosyonlarından değil, aynı zamanda başka alanlarda da kullanabilecekleri puan kampanyalarından yararlanabilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılından bu yana akaryakıt ve LPG promosyonlarına kısıtlama getirildiği, o dönemde istasyonlarda verilen fiziki ürünlerin maliyet oluşturması nedeniyle yasaklandığı hatırlatıldı. Bu düzenlemenin temel amacının rekabeti fiyat ve hizmet kalitesi üzerinden yürütmek olduğu belirtildi.

2019 DÜZENLEMESİ VE YENİ KARAR

2019 yılında alınan kararlarla promosyonların kapsamı genişletilmiş, oto yıkama, lastik değişimi, yağ bakımı gibi araçlarla ilgili hizmet promosyonları tüketicilere sunulmuştu. Finansal promosyonlarda ise yalnızca indirimli veya ücretsiz yakıt verilmesine izin verilmişti. Yeni düzenleme ile birlikte bu sınırlar esnetildi.

DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE YENİ ÖDEME SİSTEMLERİ

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte mobil uygulamalar, yeni nesil ödeme sistemleri ve farklı kampanya modelleri de hayatımıza girdi. Bu değişim, akaryakıt ve LPG satışlarında da kendini gösterdi. EPDK, bu avantajların tüketici lehine artırılması için promosyon düzenlemelerini güncelledi.

NİSAN 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemeyle, ücretsiz veya indirimli akaryakıt promosyonlarının yanı sıra farklı finansal avantajlar da sunulabilecek. Kararın, taraflara hazırlık süresi tanımak amacıyla Nisan 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TÜKETİCİ FAYDASI ÖNCELİKTE

EPDK, yaptığı açıklamada her zaman olduğu gibi tüketiciyi merkezine aldığını vurguladı. Kurum, akaryakıt ve LPG sektöründe asıl rekabetin fiyat ve hizmet kalitesinde oluşması gerektiğini belirterek, promosyonların ise bu rekabette yan bir unsur olarak önem taşıdığını ifade etti. Yeni kararın etkilerinin yakından izleneceği ve ihtiyaç halinde ilave adımların atılacağı da açıklandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

