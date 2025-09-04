Akaryakıta dev zam geldi!

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyatlar pompalara yansıtıldı.

MOTORİNE GECE YARISI ZAM YANSITILDI

Motorin fiyatlarına yapılan 2 lira 5 kuruşluk artış, gece yarısından itibaren pompada uygulanmaya başlandı. İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıktı.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Motorine gelen zammın aksine, benzin fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadı. Vatandaşlar, benzin fiyatlarında şimdilik sabit tarifeyle karşılaşıyor. Peki, 4 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı oluşturulurken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile Dolar kuru takip ediliyor. Bu verilerle birlikte, belirlenen fiyat değişim aralığında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkıyor.