Son Dakika| ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump-Putin görüşmesinin iptalinin ardından Rusya'ya yönelik yeni ve kapsamlı yaptırımların açıklanabileceğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşmenin iptal edilmesinin ardından, Moskova’ya yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Bessent, "Ya bu öğleden sonra kapanıştan sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarda önemli bir artış açıklayacağız" dedi. Bakan, yaptırımların içeriğine dair detay paylaşmadı.

Kaynak:ANKA

Dünya
