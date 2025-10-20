AB Rusya’ya yeni ve büyük bir yaptırım paketini hazırladı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Lüksemburg’da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Kallas, gündemdeki ilk konunun Ukrayna olduğunu belirterek, “Durum değişmedi. Rusya hâlâ barışa yönelik samimi bir ilgi göstermiyor” ifadelerini kullandı.

“RUSYA KAYBETTİĞİNİ ANLAYANA KADAR MÜZAKERE ETMEYECEK”

Kallas, Ukrayna’nın aylardır koşulsuz ateşkese hazır olduğunu vurguladı:

“Rusya yalnızca kaybettiğine inandığında ciddi biçimde müzakere edecektir. Bu hafta, Rusya’ya karşı yeni ve kapsamlı bir yaptırım paketi kabul etmeyi hedefliyoruz. Üstelik bu, son paket olmayacak. 19’uncu yaptırım paketinden sonra da yenileri gelecek.”

“Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna savunmasına aktarılacak”

Bakanların, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları için kullanılmasına yönelik Avrupa Komisyonu önerisini görüştüklerini belirten Kallas, öneriye “geniş destek” verildiğini söyledi.

“Rusya’dan kesilen her euro, onun savaşa harcayamayacağı bir paradır” diyen Kallas, bu hafta yasal ve mali ayrıntılarda ilerleme kaydedilmesinin önemine dikkat çekti.

Trump Beyaz Saray'da vurgulamıştı: Rusya'dan Türkiye açıklaması

AB, Çin ve Rusya’ya karşı ekonomik cepheyi genişletiyor

Kallas, Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapılarını hedef aldığını, bunun sivil halka büyük zarar verdiğini söyledi. “AB Komisyonu’nu, Ukrayna’nın enerji güvenliğini destekleyecek ek önlemler önermeye davet ettik” dedi. Üye ülkelerin, Ukrayna’ya enerji ekipmanı temini ve üçüncü ülkelerle gaz tedariki konusunda da iş birliği yapacağını ifade etti.

“RUSYA’NIN, ENERJİ ALTYAPILARINA YÖNELİK TERÖR SALDIRILARI ARTIYOR”

Kallas, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bakan Sybiha’dan da duyduğumuz gibi, Rusya’nın, enerji altyapılarına yönelik terör saldırıları artıyor. Rusya, sivillere mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalışıyor. Bu nedenle bugün Avrupa Komisyonu’nu, Ukrayna’nın enerji güvenliğini daha iyi destekleyecek ilave önlemler önermeye davet ettik. Üye devletler ayrıca, onarım ekipmanları sağlamak ve Ukrayna’ya gaz tedarikini artırmak amacıyla üçüncü ülkelerle temas kurma konusunda da anlaştılar.”

“GÖLGE FİLOSU, RUSYA’NIN SAVAŞINI FİNANSE EDİYOR VE HİBRİT SALDIRILAR İÇİN BİR ÜS İŞLEVİ GÖRÜYOR”

Moskova’nın “Gölge Filosu” konusuna da değinen Kallas, “Bu filo, Rusya’nın savaşını finanse ediyor ve hibrit saldırılar için bir üs işlevi görüyor. Bakanlar bugün, bu filoya karşı daha sağlam bir yanıt verilmesini, gemilerin denetlenmesi için daha fazla yetki tanınmasını da tartıştılar” dedi.

Kallas, şöyle devam etti:

“Ayrıca, farklı üye devletlerden iyi uygulamaları toplamak ve bu konularda daha hızlı hareket etmek üzere özel bir temsilci, bir koordinatör atadım. Rusya’nın savaş finansmanını daha da kesmek için Gölge Filosu’na karşı daha güçlü, AB çapında bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor.

Sorumluluk meselesine gelirsek, geçen hafta Kiev’de saldırı suçu için özel mahkemenin başlatılması amacıyla 10 milyon euroluk bir fon açıkladık. Bugün 25 üye devlet, bu mahkemeye taraf olma taahhüdünde bulundu. Bu, mahkemeyi faaliyete geçirme yolunda önemli bir adım.

Elbette, Hollanda’dan tüm maliyet tahminlerini bekliyoruz, ardından ilerleyebileceğiz. Putin’in rejimi bu savaşı başlattı ve bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda. Bakanlar ayrıca Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili sonuçları da kabul ettiler. Bu bölge, Avrupa Birliği için kilit bir ortaktır. Birlikte, dünya mal ve hizmet ticaretinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyoruz.”

“GELECEK AY BRÜKSEL’DE HİNT-PASİFİK BAKANLAR FORUMU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”

Gelecek ay Brüksel’de Hint-Pasifik Bakanlar Forumu’na ev sahipliği yapacaklarını belirten Kallas, “Yaklaşık 80 heyetin katılımıyla gerçekleşecek bu toplantı, bu yıl Avrupa’daki en büyük diplomatik buluşmalardan biri olacak. Bu, ticaret, teknoloji ve güvenlik konularında ortaklarımızla daha yakın iş birliği taahhüdümüzü yansıtmaktadır” diye konuştu.

Kallas, Çin’in tedarik zincirlerini “silah haline getirme” girişimlerinin Avrupa sanayisi için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, önümüzdeki ay Brüksel’de düzenlenecek Hint-Pasifik Bakanlar Forumu’na 80 heyetin katılacağını duyurdu. Kallas, “Bu toplantı, ticaret, teknoloji ve güvenlik alanlarında iş birliğimizi güçlendirecek” dedi.

“HAMAS’IN SİLAHSIZLANMAYI REDDETMESİ, ATEŞKESİ GİDEREK DAHA KIRILGAN HALE GETİRİYOR”

Bugünkü toplantıda Orta Doğu’daki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Kallas, şöyle devam etti:

“Gazze’deki ateşkes ilk büyük dayanıklılık testini vermiş durumda. Hamas’ın, Filistinli sivillere yönelik saldırıları ve silahsızlanmayı reddetmesi, ateşkesi giderek daha kırılgan hale getiriyor. Avrupa Birliği, Filistin yönetiminin en büyük mali destekçisi ve Gazze’nin en büyük insani yardım sağlayıcısıdır. Sınır Destek Misyonumuz konuşlanmaya hazır durumda.

Bugün bakanlar, Avrupa Birliği’nin barış planına tam desteğini nasıl verebileceğini, buna yönetişim ve yeniden inşa desteği de dâhil olmak üzere, ele aldılar. Bakanlar ayrıca Avrupa Komisyonu’nun İsrail’e ilişkin önlemlerini de değerlendirdiler. Ateşkesin bağlamı değişti; bu herkes için açık. Ancak, Gazze’ye daha fazla yardımın ulaşması da dâhil olmak üzere, sahada gerçek ve sürdürülebilir bir değişim görmedikçe, yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecek.”

“MALİ DESTEĞE EK OLARAK, UKRAYNA’NIN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN ASKERİ DESTEĞE DE İHTİYACI VAR”

Ukrayna’ya mali ve askeri desteklere ilişkin soru üzerine Kallas, şöyle konuştu:

“Mali desteğe ek olarak, Ukrayna’nın ayakta kalabilmesi için askeri desteğe de ihtiyacı var. Bu nedenle, daha fazla katkı sağlayabilecek üye devletlerle yoğun temas halindeyiz. Mühimmat girişimi, konusunda da 2 milyon mermiden hala yaklaşık 300 bin eksik. Üye devletlerle iletişime geçtim çünkü Jack girişimi kapsamında 1 milyon mermi şu anda mevcut.

Bunun dışında, ya üye devletlerden bazı fon aktarımı veya katkı talep etmeliyiz. Masada ayrıca birkaç araç mevcut, örneğin SAFE aracı: 19 ülkeden 13’ü bunu kullanmakta ve Ukrayna’yı desteklemek için kullanmak istediklerini belirtiyor. Yani yapılacak birkaç şey daha var ve bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz; Ukrayna gerçekten yardıma ihtiyaç duyuyor.

“ÖNEMLİ OLAN, UKRAYNA SAVUNMA SANAYİİ İLE İŞ BİRLİĞİDİR”

Ayrıca önemli olan, Ukrayna savunma sanayii ile iş birliğidir. Örneğin, Ukrayna’yı hedef alan dron’lar, dron fabrikaları veya anti-dron sistemleri konusunda katkıda bulunabiliriz. Aynı zamanda üye devletlerimiz de dron saldırısı tehdidi altında olduğu için, bu karşılıklı kazanç sağlayacak bir çözüm olabilir.”

"Başkan Trump’ın bu savaşı sona erdirmeye içtenlikle niyetli olduğunu düşündüğü" belirten Kallas, "Biz de bu savaşın sona ermesini istiyoruz. Ukraynalılar kesinlikle bu savaşı bitirmek istiyor. Savaşı bitirmek istemeyen taraf Rusya’dır" diye konuştu. "Rusya’nın barış istemesini sağlamaları" gerektiğini vurgulayan Kallas "Bu nedenle, dünya genelindeki müttefiklerimizi, bu toplantılardan bir sonuç çıkabilmesi için Ukrayna veya Avrupa’nın dahil olması gerektiğine ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.