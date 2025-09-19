AB, Çin ve Rusya’ya karşı ekonomik cepheyi genişletiyor

Haber, Komisyon Sözcüsü Paula Pinho tarafından da doğrulandı. Pinho, "Komisyonun Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi kabul ettiğini teyit edebiliriz" dedi.

"GÖLGE FİLOYU" HEDEFLEMEK

Von der Leyen ve AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas'ın günün ilerleyen saatlerinde teklifin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Yeni önlemler, G7 tarafından belirlenen fiyat sınırını ihlal ederek Rus petrolü taşıyan sözde "gölge filo" gemilerinin ek listelere eklenmesini de içeriyor.

ÇİN VE RUS GAZINA BASKI

Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana uygulanan 19. yaptırım paketi. Paketin, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla Çinli şirketlere yönelik kısıtlamaları artırması bekleniyor.

Ayrıca, Rusya'dan doğalgaz ithalatının 2027 yılı başlarında aşamalı olarak durdurulması yönünde bir teklifin sunulması gerekiyor ki bu da orijinal plandan tam bir yıl önce.