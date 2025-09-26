Trump Beyaz Saray'da vurgulamıştı: Rusya'dan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Washington'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi kapsamında Türkiye'nin Rus petrolü satın almayı durduracağı konusunda umutlu olduğunu söylemişti.

'TÜRK TARAFI İÇİN KÂRLIYSA TÜRKİYE BUNU SÜRDÜRECEKTİR'

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin sorusu üzerine bu ifadelere cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı basın toplantısında bu ifadelerin yanı sıra gündemdeki diğer konulara değindi. Peskov'un açıklamalarından şu başlıklar öne çıktı:

“Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik işbirliğimizi sürdürüyoruz. Bazı malların ticareti Türk tarafına karlı görünüyorsa, Türkiye bunu sürdürecektir.”

'ZELENSKİY SORUMSUZ TEHDİTLERDE BULUNUYOR'

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'yi “sorumsuz” tehditlerde bulunmakla suçladı. Zelensky, Moskova'nın üst düzey yetkililerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını durdurmaması halinde Kremlin yakınlarındaki bomba sığınaklarına gitmesi gerekebileceğini söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zelensky açıkça çaresiz çabalarını sürdürüyor... Bu yüzden sağa sola tehditler savuruyor, ki bu oldukça sorumsuzca bir davranış" dedi.

'HAVA SAHASI İHLALİ SUÇLAMALARI ASILSIZ'

Polonya, Romanya ve Estonya'nın Rusya'ya yönelik hava sahası ihlali iddialarını da reddeden Peskov, şöyle konuştu:

“Rusya'nın askeri uçakların bir ülkenin hava sahasını ihlal ettiği ve bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki suçlamaları asılsızdır. Bu konuda ikna edici hiçbir kanıt sunulmamıştır.”

Daha sonra soru üzerine, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesini görüşmeye başladığına dair haberler hakkında Peskov şu ifadeleri kullandı: