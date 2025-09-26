Trump'tan, F-35 mesajı: "Anlaşma sağlarız ama, önce Erdoğan bizim için bir şeyler yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kendisine yöneltilen, "F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?" sorusuna, "Kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Oval Ofis'te TikTok ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atarken Erdoğan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Erdoğan ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini vurgulayan Trump, görüşmede birçok konuda mesafe katettiklerini söyledi.

"BİRÇOK KONUDA SONUÇ VERİCİ GÖRÜŞME YAPTIK"

ABD Başkanı, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir toplantı yaptık. Bence birçok farklı konuda çok sonuç verici bir görüşme yaptık, bunlar çok iyiydi. Bugün gerçekleşenlerin ne olduğunu duyduğunuzda gerçekten etkileneceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCE BİZİM İÇİN BİR ŞEY YAPMASI GEREKİYOR"

Bu sırada kendisine yöneltilen "F-35 konusunda bir anlaşma yapabilir misiniz?" sorusuna ise “Türkiye ile F-35 konusunda kolayca anlaşma yapabiliriz ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor.” şeklinde yanıt verdi.

''BEN İSTERSEM YAPACAKTIR"

Trump, ‘Erdoğan, Rus petrolü satın almaya son vereceğini söyledi mi?’ sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben istersem yapacaktır. Ona “Tamam, onlardan petrol almayı durdur” demedim, ama durduracağını düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü alabileceği birçok başka yer var. Türkiye’nin çok fazla seçeneği var. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok akıllı bir adam. Doğru olanı yapacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

