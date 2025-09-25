CHP'den Erdoğan-Trump görüşmesine tepki: "Görüşmenin her yanı ayrı fiyasko... Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!"

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılma vesilesiyle ABD'de bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Son Dakika | Saatler kala basına kapatılmıştı: Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin CHP'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından Rahip Brunson’ı serbest bırakılmasını hatırlatarak tepki gösterdi.

Görüşmenin her detayının fiyasko olduğunu söyleyen Başarır, açıklamasından şunları kaydetti:

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti

"Trump’tan al haberi… Trump diyor ki; ‘Ben aradım Erdoğan, Rahip Brunson’ı serbest bıraktı.’ Bu nasıl bir utançtır! Adalet bakanı değil 75 kere, 7575 kere ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ dese de bu utanç temizlenmeyecek! Yargı yok, talimat var! Tek kelime ile bu bir rezalettir!

Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko! Trump diyor ki; ‘Erdoğan benden Halkbank için iyilik istedi’ ‘Rusya’dan petrol alma’ ‘O hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir.’ Telefonla, pazarlıkla, talimatla yargı ve dış politika! Bağımsız yargı yok, egemenlik yok, itiraz hiç yok! Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!"