Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan ve Trump 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili, ardından Oval Ofis'e geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRUMP'IN 'HİLELİ SEÇİMLER' İFADESİ GÖRÜŞEMEYE DAMGA VURDU

Trump, bir gazetecinin ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği seçimleri sorması üzerine, görev başında olmadığı süreyi "sürgün" olarak nitelendiren Trump, o süreçte Erdoğan ile dostluğunun güçlü kaldığını söyledi.

Trump, konuşmasında, "Sürgünde olduğum dört yıl boyunca bile, haksız yere seçim hilesi yapıldı. (Parmağıyla Erdoğan'ı işaret ederek) O, hileli seçimleri herkesten daha iyi biliyor. Ama sürgündeyken hala arkadaştık. Bu, bir dostluğu test etmenin, bunu öğrenmenin her zaman iyi bir yoludur" dedi.

Erdoğan, ABD Başkanı'nın kendisini işaret eden jesti ve "hileli seçim" imasına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.