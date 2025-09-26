Barrack, Özgür Özel'in iddialarını doğruladı: "Yüzlerce yolcu uçağı için anlaşma sağlandı!"

Barrack, Özgür Özel'in iddialarını doğruladı: "Yüzlerce yolcu uçağı için anlaşma sağlandı!"
. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde Trump'ın oğlu ile görüşerek, ABD Başkanı Trump ile randevu ayarlaması halinde Boeing’den uçak siparişi sözü vereceğini iddia etmişti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, yaptığı açıklama ile Özel'i doğruladı. Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Türkiye'nin 200'den fazla yolcu uçağı için Boeing ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin sona ermesiyle ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, açıklamalarda bulundu.

200'DEN FAZLA UÇAK İÇİN ANLAŞAMA SAĞLANDI

Görüşmeye ilişkin, "Görüşme tek kelimeyle destansıydı, bence tarihiydi. Buradaki tüm katılımcılarla, her iki tarafla da gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Barrack, F-35, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve Boeing uçaklarına ilişkin konuştu.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinden sonra Türkiye'nin 200'den fazla yolcu uçağı için Boeing ile anlaşma sağladığını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI DOĞRULANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Eylül’de İstanbul Bahçelievler’de düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile İstanbul’da gizlice görüştüğünü duyurmuştu.

Özel, Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğünü ve ABD Başkanı Trump ile randevu ayarlaması halinde Boeing uçakları için sipariş sözü verdiğini iddia etmişti.

Özel, görüşmeye ilişkin "Görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Erdoğan, Trump'ın oğluna diyor ki, "bana bir randevu ayarlarsanız, Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

