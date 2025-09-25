Tom Barrack Halk TV'ye konuştu: Erdoğan'la ilgili 'meşruiyet' çıkışından geri adım attı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Son Dakika | Saatler kala basına kapatılmıştı: Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladıktan sonra ikili, Oval Ofis'e geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Trump ile öğle yemeği yedikten ve çeşitli anlaşmalara imza attıktan sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack

TOM BARRACK KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI HALK TV'YE KONUŞTU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, kritik görüşmenin ardından Halk TV Washington Serra Karaçam'a açıklamalarda bulundu.

Serra Karaçam, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu "Açıkça" programına bağlanarak Barrack ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Barrack'a, görüşmeden saatler öncesinde Erdoğan'la ilgili kullandığı “Onlara en ihtiyaç duydukları şeyi, yani meşruiyet verelim” sözlerini hatırlattığını belirten Karaçam, şu yanıtı aldığını kaydetti:

"O kendisinin bunun Amerika bağlamında bir meşruiyet olduğunu, Türkiye'nin önemli bir savunma alıcısı olduğunu, Kongre önünde, Trump önünde ağırlanmayı hak eden bir lider olduğunu, bölgedeki istikrarda Türkiye'nin önemli bir ağırlığı olduğunu, bu amaçla söylediğini ifade etti.

Dolayısıyla Erdoğan'ın demokrasi ve meşruiyet noktasındaki duruşuyla ilgili değil de Amerika'da NATO karşıtı, Rusya yanlısı gibi konulardan ziyade onun istikrar noktasında Türkiye'nin jeopolitik önemi açısından yeterince tanınmadığı veya burada ağırlanmayı hak ettiğinin bilincinde olmadığını Amerikalıların ifade etti. Bu yüzden ifade ettim diye belirtti."

"TRUMP, ERDOĞAN İLE ÖĞLEM YEMEĞİ YEDİ"

Basın toplantısının ardından Trump'ın Erdoğan ile öğle yemeği yediğini belirten Karaçam, "Türk aşçıları da gördük. Onlar da servis yaptılar içeriye ama 'Ne götürüyorsunuz, ne var menüde?' dedik, bize cevap veremeyeceklerini söylediler. Tepsinin üstü örtülüydü. Lunch dediğimiz öğle yemeği olarak planlanan bu görüşme beklendiği kadar, yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar sürdü" ifadelerini kullandı.