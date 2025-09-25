‘Trump Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek’: Barrack'ın sözleri CHP'nin 'icazet' iddiasını gündeme getirdi

ABD Ankara Büyükelçisi ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barrack, BM Genel Kurulu devam ederken, konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlikte Türkiye ve ABD ilişkilerine değindi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan'a "ihtiyacı olan meşruiyeti” vereceğini söyledi.

‘KAFA KARIŞIKLIĞI YARATAN BAŞLIKLAR’

Bu kapsamda Barrack, Türkiye’nin NATO’nun en büyük müttefiklerinden olduğunu hatırlatırken, “Türkiye Harika bir NATO müttefiki. 10 yıldır süren S-400’ler, F-35’ler, F-16’lar, Halkbank gibi konular kafa karışıklığı yaratıyor. Dostlar mı, düşman mı? Rusya ile temasları var. ‘Müslüman Kardeşler’i ve ‘Hamas’ı kınamadılar. Aynı kafa karışıklığı yaratan başlıklar” ifadelerini kullandı.

‘İHTİYACI OLAN MEŞRUİYETİ VERECEK’

Ancak Trump’ın “bu kafa karışıklığı yaratan” sorunlardan sıyrılarak olarak Türkiye’ye “meşruiyet verelim” dediğini aktaran Barrack, Ankara’nın F-16 ve F-35'lerin de üreticisi olan silah şirketi Lockheed Martin’in de çarklarını döndürdüğünü söyledi.

“Başkanımız [Trump] ‘Biliyor musunuz, bunların hepsinden yoruldum. Cesur bir adım atalım ve ilişki-temelli, bire bir zeminde, onlara ihtiyaç duyduklarını verelim.’ Peki Sayın Başkan, o nedir? ‘Meşruiyet.’ Çünkü mesele kırmızı çizgiler değil. Trump, Erdoğan'a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek. Mesele S-400 değil. Mesele F-16 değil. Mesele F-35 değil… Mesele meşruiyet. NATO’da en büyük müttefikimiz olmuş bir ülke var. NATO Avrupa demek ve Avrupa onu Avrupa Birliği’ne almıyor. Türkiye bizim NATO’daki en büyük müttefikimiz. Dünyanın en büyük F-16 alıcısı; bu da Lockheed’in çarklarını döndürmeye devam ediyor. Ama biz F-35 verilmesini engelliyoruz.”

NE OLMUŞTU

CHP tarafından ilk olarak İBB’ye yönelik operasyonlar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart süreci hakkında AKP’nin Trump’tan “icazet” aldığını iddia etmişti.

Erdoğan'ın Trump sözleri çarpıtıldı mı, geri adım mı atıldı? Videoyu izleyin siz karar verin

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen pazar günü partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada bu iddiayı tekrarlamıştı.

“Darbeler her zaman tankla, tüfekle yapılmaz. Bu darbe, selefi niyetleri olanların ve ailelerinden halef arayanların demokratik yollarla gelebilecek haleflerine yaptığı bir darbedir. Tüm darbeler doğası gereği iktidara yapılır, bu darbe bugünün iktidarı tarafından bir sonraki iktidara yapılan darbedir. Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir.

‘TAYYİP ERDOĞAN TRUMP’IN ADAMIDIR’