Erdoğan'ın Trump sözleri çarpıtıldı mı, geri adım mı atıldı? Videoyu izleyin siz karar verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü ABD'de Fox News'e verdiği röportajda ABD başkanı Trump hakkında kullandığı sözler dikkat çekti. Fox News sunucusu Bret Baier tarafından Erdoğan'a Gazze ve Ukrayna savaşlarının nasıl son bulacağına yönelik bir soru yöneltildi.

Erdoğan'ın Fox News röportajı

Erdoğan ise bu soruya Trump üzerinden yanıt verdi. Trump'ın başkan seçilmeden önce her iki savaşı da 'ben bitiririm' dediğini ancak bitmediğini hatırlatan Erdoğan, 'bazı faturaların' ödendiğini şu sözler ile ifade etti:

"Ben sadece şunu söyleyeyim. Sayın Trump hatırlarsanız bir ifade kullandı: ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde, ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. Demek ki bu işin içine girdikten sonra bazı faturalar ödeniyor. Ve nitekim esir takası da kapandı"

RUBİO'NUN ÇOK TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yine aynı kanalda çok tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye dahil herkesin Gazze'deki katliam için ABD'nin müdahil olmasına yönelik 'yalvardığını', bununla da kalmayıp gün sonunda Trump ile tokalaşıp 5 dakika görüşmek istediklerini söyledi:

“Türkiye dahil herkes Gazze'ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray'a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. 'Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?' diyorlar."

RUBİO'NUN SÖZLERİNE ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERDİ

Rubio'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik bu sözleri kamuoyunun ve Özgür Özel'in de tepkisini çekmişti. Dün CHP tarafından düzenlenen "Filistin'e destek" mitinginde Rubio'nun sözlerine değinen Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD Dışişleri Bakanı kasıla kasıla diyor ki, 'Bunlar böyledir, konuşurlar sonra da kapımıza dayanırlar. Erdoğan da böyledir. Randevu için yalvarıyorlar, el sıkmak için yalvarıyorlar' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına bunu söyleyecek adamın alnını karışlarım. Ama maalesef bunlarda tık yok. TikTok'çu Hakan tek bir şey söylemedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ERDOĞAN'IN ÖYLE DEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ancak bu videoların yayılmasının ardından çok ilginç bir gelişme oldu. İletişim Başkanlığı Washington Ofisi tarafından Erdoğan'ın röportaj verdiği Fox News'e bir düzeltme gitti ve Erdoğan'ın aslında öyle demediğini, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşların sona ermesine ilişkin bir soruya verdiği yanıt, çeviri sırasında anlam kaybına uğradı. Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşları sona erdirmenin önemli zorluklar ve maliyetler içerdiğini vurgulayarak, Başkan Trump’ın bu konudaki çabalarını takdir etti." ifadeleri ile açıkladı.

İletişim Başkanlığı tarafından Fox News kanalına gönderilen açıklama metni

FOX NEWS ÇEVİRİSİNİN ARKASINDA DURDU

Fox News, İletişim Başkanlığı tarafından gönderilen bu açıklamayı okudu ve Erdoğan ile o röportajı yapan Bret Baier, çevirilerinin arkasında durduğunu aktardı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’da Başkan Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bu sözleri açıkça netleştirmek istedi. Fox News, çevirimizin doğruluğunun arkasında duruyor"

KAFALARDA SORU İŞARETLERİ OLUŞTU

Erdoğan'ın Trump hakkında kullandığı ifadeler videoda da duyulmasına rağmen İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bu açıklama akıllarda soru işaretlerinin meydana gelmesine neden oldu.