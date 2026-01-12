Erdoğan'ın İzmir ısrarının sebebini CHP'li başkan açıkladı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Ankara'dan İzmir’e davet ettiği muhabirler ile bir araya geldi. Toplantıya Halk TV'den Sibel Mazrek de katıldı.

CHP’li belediyelerin üzerindeki baskının siyasi bir strateji olduğunu savunan Mutlu, yerel yönetimlerin başarısının genel seçim sonuçlarını doğrudan etkileyeceğini belirterek bu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehirlerin neredeyse yüzde 60’ını CHP'nin almasıyla birlikte iktidarının elinden kayıp gittiğini gördü. Bu yüzden yerel yönetimleri başarısız kılmak, iş yapamaz hale getirmek ve bunun genel seçime de yansımasını izlemek için bu kadar baskı yapıyorlar. Çünkü yerelde yaşanacak bir başarı hikayesi Türkiye'de bizi çok daha rahat bir şekilde CHP olarak iktidara taşıyacak."

"SGK KESİNTİLERİ BİR ŞOK OLDU"

Belediyelerin mali yapısının İller Bankası ve SGK borçları üzerinden baskılandığını belirten Mutlu, yaşanan darboğazı şu sözlerle anlattı:

"Bir günde ben bundan sonra SGK borçlarını kaynağında keseceğim, İller Bankası'ndan keserek parayı göndereceğim dediğinizde bu çok büyük bir şok bütün belediyelere. İller Bankası CHP'li belediyelere kredi vermiyor. Bir yıl önce belli bir para alırken ve ne kadar alacağımızı bilirken bir anda bunun yüzde 40 kesilmesiyle bir darboğaza girdik. Ama mazeret üretemeyiz. Vatandaşa dönüp de 'temel belediyecilik hizmetini yapmıyorum çünkü param yok' demiyoruz."

"İZMİR REJİME KARŞI DİRENİŞİN SİMGESİ"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisinin sembolik bir anlam taşıdığını iddia eden Mutlu, "Uzun yıllardır İzmir'i istiyor Cumhurbaşkanı. İzmir'i almak artık onun için herhalde bir simge. Rejimi değiştirdiniz ama hala İzmir'i alamıyorsunuz. İzmir'e olan özel ilginin nedeni bu diye düşünüyorum. İzmirliler direniyor. Özellikle İzmirli kadınlar bu direncin başını çekiyor. O yüzden yine alamaz." ifadelerini kullandı.

"AKP'YE GEÇİNCE BÜTÜN DERTLER BİTİYOR"

Başka partilerden AKP'ye geçen belediye başkanlarını siyasi etik üzerinden eleştiren Mutlu, bu geçişlerin ardından yaşanan kaynak değişimine dikkat çekerek, "Ben çok kızıyorum transfer olanlara. Bunun için halk sana oyunu verdi. AKP'ye geçildiğinde bütün dertleri bitiyor belediyelerin. Burada transfer değil, ‘neden bu eşitsizlik var?’ bu konuşulmalı. Niye Özlem Hanım AKP'ye geçtiği gün İller Bankası'ndan o kadar ciddi bir destek aldı. Onu ödemek istemeyen İller Bankası müdürü görevden alındı. Bu eşitsizlik bence ülkenin en büyük problemi şu an." dedi.

"TRANSFER TEKLİFİ GELMEDİ, GELMEZ"

Kendisinin siyasi çizgisi nedeniyle böyle bir teklifin muhatabı olmayacağını belirten Mutlu, "Bana transfer teklifi gelmedi. Ama bizim meclis üyelerimiz ‘senin kıymetini CHP'li meclis üyeleri bilmiyor, sen bize geçsen başımızın üstünde taşırız’ gibi muhabbetleri çok yapıyorlar. Ancak bana teklif gelmez; hayata soldan bakan birisi olduğum için bu bize gelmesin." dedi.