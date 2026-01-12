ÇED gerekli değil dediler cennet şelaleyi çamura gömdüler


Hatay'ın doğal güzelliklerinden Dekuk Şelalesi, yakınındaki taş ocağı faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Valiliğin "ÇED Gerekli Değil" kararıyla açılan ocakta patlatılan dinamitler, su yatağını bozdu ve şelaleyi çamur deryasına çevirdi. Doğaseverler ve bölge halkı, "Cenneti cehenneme çevirdiler" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde bulunan ve bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Dekuk Şelalesi, rant uğruna feda edildi. Hatay Valiliği'nin 2023 yılında aldığı "ÇED raporu aranmayacak" kararıyla mantar gibi çoğalan taş ocakları, doğada geri dönülmez tahribatlara yol açtı.

Bu tahribatın son kurbanı, Dekuk Şelalesi oldu. Şelalenin hemen üst kısmında, su toplama havzasına yakın bir alanda 28 Ocak 2024 tarihinde "ÇED gerekli değildir" kararıyla açılan taş ocağı, felaketi beraberinde getirdi.

img-20260112-wa0002.jpg

DİNAMİTLER PATLADI, SU YATAĞI KAYDI

Bölgedeki taş ocağı faaliyetleri kapsamında 16 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen şiddetli dinamit patlatmaları, doğal dengeyi altüst etti. Patlamaların etkisiyle doğal su yatağında hasar oluşurken, bölgede toprak kaymaları ve zemin hareketleri meydana geldi.

ŞELALEDEN ARTIK SU DEĞİL ÇAMUR AKIYOR

Doğa katliamının boyutu, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte gözler önüne serildi. Antakya Gazetesi'nden Duygu Ertaş'ın haberine göre şelaleden akan su, taş ocağının yarattığı tahribat nedeniyle çamurla karışarak akmaya başladı. Şelalenin o meşhur berrak görüntüsü yerini kahverengi bir çamur deryasına bıraktı.

img-20260111-wa0027.jpg

"BU BİR ÇEVRE CİNAYETİDİR"

Manzara karşısında isyan eden vatandaşlar, sadece doğanın değil, kendi sağlıklarının da tehdit altında olduğunu haykırdı. Hem çevre kirliliği hem de içme ve kullanım suyu açısından büyük risk oluştuğunu dile getiren bölge sakinleri, yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşlar, doğal sit alanı niteliği taşıyan bölgede taş ocağı faaliyetlerinin derhal durdurulmasını ve acil önlem alınmasını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

