Yaşlı kadını “bankacıyım” diye kandırarak dolandırdı!

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde polise ihbarda bulunan 62 yaşındaki N.Ö., kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

“BEN DE İNANIP GÖNDERDİM”

N.Ö. polis ekiplerine verdiği ifadede, “Beni telefonla arayıp kredi sigortalarımın iptal edileceğini, zarara uğramamam için 809 bin liramı söyleyecekleri hesaba göndermemi istediler. Ben de inanıp gönderdim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım." ifadelerini kullandı.

ŞAHIS TUTUKLANDI!

N.Ö.’nün şikayetinin ardından konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, gönderilen parayı bankadan çeken şüphelinin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Teknik takibin ardından şüpheli Furkan D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.