Firari suç makinesi İzmir’de yakalandı!

Firari suç makinesi İzmir’de yakalandı!
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimler sırasında dolandırıcılık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 33 ayrı suç kaydı olan O.Ç. (55) yakalandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri, aranan şahıslara yönelik, geçtiğimiz gün çalışma yaptı.

Durdurularak kimlik sorgulaması yapılan 55 yaşındaki O.Ç.’nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın, "dolandıcılık" suçundan hüküm giydiği bildirildi.

33 FARKLI SUÇ KAYDI VAR!

O.C. isimli şahsın aynı zamanda, poliste 33 ayrı suçtan kaydı olduğu ifade edilirken firar hükümlü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O.C. isimli şahsın polis karakolundaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Şahsın daha sonra cezaevne teslim edileceği ifade edildi.


Kaynak:DHA

