Firari suç makinesi İzmir’de yakalandı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimler sırasında dolandırıcılık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 33 ayrı suç kaydı olan O.Ç. (55) yakalandı.