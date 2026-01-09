Firari suç makinesi cinayet işledi! Yaklanması için babası bile ihbarda bulundu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi 611.Sokak’ta, dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalıntı araçla saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

BABASI POLİSİ ARAYARAK OĞLUNU İHBAR ETTİ

Yaşamını yitiren Ömer Şirin’in ablası Y.T., ifadesinde, kardeşi ile mahalleden arkadaşı Mustafa Şenses arasında daha önceden husumet bulunduğunu söyledi.

Öte yandan şüphelinin babası K.Ş.’nin polisi arayarak, oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği belirtildi.

SALDIRGANIN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi Mustafa Şenses’in 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Saldırganın yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.