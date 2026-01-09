Firari suç makinesi cinayet işledi! Yaklanması için babası bile ihbarda bulundu

Firari suç makinesi cinayet işledi! Yaklanması için babası bile ihbarda bulundu
Yayınlanma:
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa Şenses, husumetlisi Ömer Şirin'i evinin önünde öldürdü. Saldırganın babasının olaydan kısa bir süre sonra polisi arayarak oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği öğrenildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi 611.Sokak’ta, dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre evinin önünde bekleyen Ömer Şirin (25), bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalıntı araçla saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

istanbul-gaziosmanpasa.jpg

BABASI POLİSİ ARAYARAK OĞLUNU İHBAR ETTİ

Yaşamını yitiren Ömer Şirin’in ablası Y.T., ifadesinde, kardeşi ile mahalleden arkadaşı Mustafa Şenses arasında daha önceden husumet bulunduğunu söyledi.

Öte yandan şüphelinin babası K.Ş.’nin polisi arayarak, oğlunun cinayet işlediğini duyduğunu ve kendisinin de tehditler aldığını bildirdiği belirtildi.

Gazi Mahallesi'nde çete savaşlarıGazi Mahallesi'nde çete savaşları

SALDIRGANIN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi Mustafa Şenses’in 30 ayrı dosyadan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Saldırganın yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Kupa finali kırmızı alarm veriyor: AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Türkiye
Bulgaristan’dan 300 metreküp su salındı! Edirne teyakkuz halinde
Bulgaristan’dan 300 metreküp su salındı! Edirne teyakkuz halinde
ABB Mansur Yavaş iddialarını yalanladı: Akıl ve mantıkla izahı yok
ABB Mansur Yavaş iddialarını yalanladı: Akıl ve mantıkla izahı yok
Onur Yaser Can davası yine ertelendi!
Onur Yaser Can davası yine ertelendi!