Neonaziler tarafından katledilmişti: Ramazan Avcı 40'ıncı ölüm yıl dönümünde anıldı

Neonaziler tarafından katledilmişti: Ramazan Avcı 40'ıncı ölüm yıl dönümünde anıldı
Yayınlanma:
Ramazan Avcı'nın Almanya'da Neonaziler tarafından katledilmesinin üzerinden 40 yıl geçti. Avcı için ölüm yıl dönümünde tören düzenlendi.

Almanya'nın Hamburg kentinde 21 Aralık 1985'te Neonaziler tarafından katledilen Türk vatandaşı Ramazan Avcı, 40'ıncı ölüm yıl dönümünde adını taşıyan meydanda anıldı.

RAMAZAN AVCI 40'INCI ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Hamburg Nord İlçe Belediyesi ile Ramazan Avcı'yı Anma İnisiyatifi (RAİ) tarafından organize edilen törene, Avcı'nın ailesi, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosu Berati Alver, yerel yöneticiler, milletvekilleri, ırkçı saldırı mağdurlarının yakınları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Konuşmalarda, Almanya'da geçmişte ve şu an yaşanan ırkçı saldırılar hatırlatılarak, mağdurların yalnız bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

yeni-proje-25.jpg

Gurbetçi Enver Şimşek ilk kurban olmuştu: Almanya’daki Türkler NSU cinayetleri için adalet bekliyorGurbetçi Enver Şimşek ilk kurban olmuştu: Almanya’daki Türkler NSU cinayetleri için adalet bekliyor

"IRKÇILIĞI GÖRÜN, DUYUN VE SESSİZ KALMAYIN"

Törende konuşan Ramazan Avcı'nın eşi Gülistan Avcı, eşinin ırkçı nefretin kurbanı olduğunu belirterek, "Irkçılığı görün, duyun ve sessiz kalmayın" dedi.

RAİ adına konuşan avukat Ünal Zeran ise Avcı cinayetinin resmen "ırkçı saikle işlenmiş" olarak tanınması gerektiğini, yetkili kurumlardan özür talep ettiklerini söyledi.

33 yıl önce Mölln'de aşırı sağcıların kundaklaması sonucu annesini, kızını ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan da ırkçılıkla mücadelenin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

5b-ramazan-markt-hamburg-1984-1200x0-hidpi.jpg
Neonaziler tarafından katledilen Türk vatandaşı Ramazan Avcı

NEONAZİLER TARAFINDAN KATLEDİLMİŞTİ

Ramazan Avcı, 21 Aralık 1985'te Hamburg'da yaklaşık 30 Neonazinin saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saldırıdan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Avcı'nın katledilişinden 10 gün sonra dünyaya gelen oğluna ise Ramazan ismi verilmişti.

Kaynak:AA

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Dünya
Avusturya'da camiye silahlı saldırı!
Avusturya'da camiye silahlı saldırı!
Saray soyuldu! Müze soygununun peşinden geldi
Saray soyuldu! Müze soygununun peşinden geldi