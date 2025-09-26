Rus ve Amerikan jetleri karşı karşıya gelmişti: Gerilim pizzacıların cebini nasıl doldurdu?

Türkiye saatine göre dün akşam, ABD’nin Rusya’yla boğaz komşusu olan Alaska eyaletinin yakınlarında Rus savaş jetleri görüldü. Jetlerin ABD hava sahasına doğru ilerlemesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri F-16'ları kaldırdığını açıkladı.

PİZZACILAR HAREKETE GEÇTİ

ABD ordu yetkilileri, kısa süreli gerilimin ardından Rus jetlerinin, hava sahasını ihlal etmeden geri döndüğünü bildirdi. Öte yandan iki ülke arasında yaşanan nadir gerilimin ardından ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) çevresindeki pizzacılarda hareketlilik görüldü.

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Pentagon binasının çevresindeki pizzacılarda yoğunluk görülmesi, Savaş Bakanlığı personelinin fazla mesai yaptığı ve geç saatlerde yemek yediğine, dolayısıyla binada bir hareketlilik olduğuna işaret ediyor.

'PENTAGON PİZZA TEORİSİ'

Pentagon pizza teorisi olarak adlandırılan ilişki, Pentagon, CIA genel merkezi ve Beyaz Saray gibi ABD hükümet binalarının yakınlarında fast food siparişlerinde, özellikle pizza siparişlerinde, büyük uluslararası krizlerden hemen önce sık sık artış olduğu yönündeki gayri resmi bir gözlem olarak tanımlanıyor.

Bu aktiviteleri takip eden Pentagon Pizza Report’a göre, Alaska açıklarında ABD ve Rus jetlerinin karşı karşıya geldiği gün, Pentagon civarındaki pizzacılarda olağandışı hareketlilik görüldü.

Pentagon Pizza Report aktiviteyi, “Pentagon çevresindeki çeşitli pizzacılar yüksek yoğunluk bildiriyor” diye duyurdu ve grafikleri paylaştı.

Pentagon çevresindeki pizzacılarda gözlemlenen olağandışı hareketlilik

Grafiklere göre bazı pizzacılarda yoğunluğun neredeyse normalin 3 katına çıktığı gözlemleniyor.

NE OLMUŞTU

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandığı belirtildi.

