Yangın riski BMW'yi harekete geçirdi
Yayınlanma:
Otomotiv devi BMW 196 binin üzerinde aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı.

Alman otomobil üreticisi BMW, yangın riski taşıyan motor marş rölesi arızası nedeniyle 196 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

NHTSA’DAN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan duyuruda, geri çağrılan araçlarda marş motoru rölesinde korozyon meydana gelebileceği belirtildi.

Bu durumun aşırı ısınmaya, kısa devreye ve yangın riskine yol açabileceği ifade edildi.

TOYOTA SUPRA VE BMW 230i LİSTEDE

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Toyota Supra ile 2022 BMW 230i başta olmak üzere birçok farklı araç yer alıyor.

ÜCRETSİZ PARÇA DEĞİŞİMİ

BMW bayileri, araç sahiplerinin güvenliği için riskli parçalarda ücretsiz değişim yapacak. Araç sahipleri, geri çağırma süreci kapsamında bayilere başvurarak ücretsiz onarımdan faydalanabilecek.

Yetkililer, araçlarda şu ana kadar ciddi bir yangın vakasının bildirilmediğini ancak önleyici tedbir olarak geri çağırma işleminin başlatıldığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

