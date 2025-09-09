Yola çıkmışlardı: Ford hepsini geri çağırdı

Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Ford, geri görüş kamerasında yaşanan bir arıza nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1,5 milyon aracını geri çağırma kararı aldı.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI ARIZASI SORUN OLDU

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geri çağırma kararının, geri görüş kamerasının hatalı, bozuk ya da hiç görüntü vermemesi nedeniyle alındığı bildirildi.

2015-2019 MODELLERİ KAPSIYOR

Geri çağırma kapsamında, 2015 ile 2019 model yılları arasında üretilmiş bazı araçlar yer alıyor. Bu modeller şunlar:

Lincoln MKC

Lincoln Navigator

Mustang

F-250, F-350, F-450, F-550

Expedition

Edge

Transit

Transit Connect

Econoline

Ranger

BAYİLERDE ÜCRETSİZ KONTROL VE DEĞİŞİM

Ford yetkili servislerinin, geri çağırılan bu araçlarda bulunan geri görüş kameralarını ücretsiz olarak kontrol edeceği ve gerektiğinde değiştireceği bilgisi paylaşıldı.

MAGNA DA 250 BİN KAMERAYI GERİ ÇAĞIRIYOR

Diğer yandan, Kanadalı otomotiv parça üreticisi Magna International da benzer bir adım attı. Magna, Ford ve Stellantis marka bazı modellerde kullanılan 250 binden fazla geri görüş kamerasını geri çağırma kararı aldı.