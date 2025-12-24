SGK uzmanı uyardı son gün 31 Aralık! Kaçıran dev zamdan etkilenecek

Yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, doğum borçlanması hariç tüm SGK hizmet borçlanmalarında prime esas günlük kazanç üzerinden uygulanan oran %32'den %45'e çıkıyor. Bu, günlük asgari borçlanma tutarını 2025 yılına göre önemli ölçüde artırıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA DAHA DA YÜKSELECEK

Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de 2026'da artacak. 2025 yılı sonunda %100 artırılan GSS primi, asgari ücrete gelecek zamla birlikte daha da yükselecek.

HİZMET BORÇLANMASI MÜRACAATI ÖNERİSİ

SGK Uzmanı ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, gelecek dev zamlardan etkilenmemek için yurttaşların 31 Aralık’a kadar SGK hizmet borçlanmalarına müracaat etmesi tavsiyesini verdi.

ÇİFTE ZAM SÜRECİ GELİYOR

Cenkci konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücret artışıyla birlikte SGK’ya ilişkin birçok kalem otomatik olarak yükselirken, emeklilik planı yapan yurttaşlarımız için SGK hizmet borçlanmalarında çifte zam süreci 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacaktır. ???? 19 Aralık 2025 – 33112 sayılı Resmî Gazete ???? 7566 sayılı Kanun (1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor) Bu Kanun ile doğum borçlanması hariç olmak üzere tüm SGK hizmet borçlanmalarında, prime esas günlük kazanç üzerinden uygulanan oran %32’den %45’e çıkarılmıştır. Asgari ücret artışıyla birleşen bu düzenleme, borçlanma maliyetlerini katlamıştır.

TOPLAM ZAM NEREDEYSE YÜZDE 80’E DAYANIYOR

Günlük asgari borçlanma tutarı karşılaştırması: 2025 (mevcut): 277,39 TL Sadece asgari ücrete %27 zam gelmesi hâlinde: 352,32 TL Asgari ücret zammı + yeni Kanun (%32 → %45): 495,45 TL ➡️ 2025’e göre artış: 218,06 TL ➡️ Toplam zam oranı: %78,61

1,5 YILDA 77 BİN TL FARK

540 gün SGK hizmet borçlanması karşılaştırması: (Doğum ve yurt dışı borçlanmaları hariç) 2025 (mevcut): 149.790,60 TL Sadece %27 asgari ücret zammıyla: 190.252,80 TL Asgari ücret zammı + yeni Kanunla birlikte: 267.543,00 TL Toplam fark (çifte zam): 117.752,40 TL ⚠️ Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde de çifte zam! ???? 21 Kasım 2025 – 33084 sayılı Resmî Gazete Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS primi: 780 TL → 1.560 TL (%100 artış) 2026 yılında asgari ücrete %27 zam: 1.560 TL → 1.981,20 TL

ETKİLENMEMEK İÇİN NE YAPMALI?

⚠️ Önemli Uyarı Zamsız tutarlardan etkilenmemek için 31 Aralık 2025 tarihine kadar SGK hizmet borçlanmalarına müracaat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Başvurular; e-Devlet, SGK, PTT iadeli taahhütlü yoluyla yapılabilir.

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı

SGK'ye 1000 sözleşmeli personel alınacak

SON TARİHLERE VURGU