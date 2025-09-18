Ünlü otomobil markası yüz binlerce aracını geri çağırdı!

Toyota, ABD genelinde 591.377 aracını, gösterge paneli ekranındaki bir yazılım hatası nedeniyle hayati bilgileri göstermediği gerekçesiyle geri çağırdı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar yer alıyor.

Ajans, aracın çalıştırılması sırasında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarının görüntülenemediğini açıkladı.

Bu durum sürücülerin önemli güvenlik bilgilerinden mahrum kalmasına ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabilir.