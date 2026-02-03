Serdar Sertçelik'in tutuklanmasında Ankara detayı

Serdar Sertçelik'in tutuklanmasında Ankara detayı
Yayınlanma:
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasının kilit ismi Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildikten sonra Ankara yerine doğrudan İstanbul’daki cezaevine konuldu. Güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya sevk edilmediği, Kaplan’ın Ankara cezaevlerindeki etkisi ve Sertçelik’in can güvenliği nedeniyle İstanbul’da tutulduğu iddia edildi.

Ankara’da 2023’te başlatılan ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ile ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi. Sertçelik’in, yakalandığı Macaristan’dan iade mi edildiği yoksa kendi isteğiyle mi döndüğü konusunda belirsizlik sürüyor. Sertçelik, Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olarak tanınıyor. Çelik, ev hapsindeyken Türkiye'den firar etmişti.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; Sertçelik, İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri jandarma yürüttü; emniyete götürülmeden doğrudan İstanbul’daki cezaevine konuldu. Hâlen İstanbul’da tutuklu bulunuyor.

Serdar Sertçelik mahkemeye çıktı! "Kendi isteğimle geldim"Serdar Sertçelik mahkemeye çıktı! "Kendi isteğimle geldim"

ANKARA CEZAEVLERİ İÇİN KAPLAN İDDİASI

Soruşturma kapsamında Ankara’da yürüyen başka bir dosyada, avukatlar Cengiz Haliç ve Tarık Teoman’ın isimleri de geçiyor. Teoman, geçen kasım ayında gözaltına alınarak tutuklandı. Haliç’in ise Dubai’de yaşadığı iddia edildi. Her iki ismin de Ayhan Bora Kaplan dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.

Sertçelik, ilk aşama yargılamaya SEGBİS üzerinden katıldı ve Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya getirilmediği, Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara’daki cezaevlerinde etkisinin bulunduğu ve Sertçelik’in can güvenliği için İstanbul’da tutulduğu öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

